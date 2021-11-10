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  4. Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım ya da sen sık öldür beni

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım ya da sen sık öldür beni

10.11.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Sürücü gencin babası, olayı öğrendikten sonra oğluna "Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca da ben sıkayım ya da sen sık öldür beni" sözleriyle isyan etti. Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım ya da sen sık öldür beni

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

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SÜRÜCÜ BELGESİ OLMADIĞI ANLAŞILDI

Uygulama sırasında şüphelenilen otomobil durduruldu. Araçtaki sürücü ve 3 yolcu genç, araçtan indirildi. Ekipler şahıslar üzerinde arama yaptılar. Şahıslardan Soner U.(25) üzerinde uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede sürücü Berat K.(24)’nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

BABA, OĞLUNA İSYAN ETTİ

Uygulama noktasına gelen sürücünün babası Osman K., oğluna isyan etti. Baba Osman K., "Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca da ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil ya." dedi.

Sürücü ve üzerinden tabanca ile aparat çıkan Soner U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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