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Oğlum dizisi 2. bölümden çarpıcı fragman! "Siz olsanız ne yapardınız?”

10.02.2022 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Oğlum, 9 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 1. bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümün hemen ardından ise Oğlum'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İlyas’ın okul çıkışına geç kaldığı için Melike’ye sitem ettiği tanıtımda Melike, Kaan’ın okuluna saldırıyor. Tuğrul ve Zeynep, Efe’nin bahsettiği kanıt olan kanlı gömleği bulurken Zeynep ise “Bildiğinizi söylerseniz çocuğunuz suçlu bulunacak, saklarsanız aklanacak. Siz olsanız ne yapardınız?” diye soruyor.

Başrollerinde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz'ün yer aldığı Oğlum dizisi 1. bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Oğlum'un 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Zeynep’in oğlu için kaldığı bu ikilem tüm ebeveynlere de “Sen olsan ne yapardın?” sorusunu düşündürüyor.

Oğlum (1)(2)

OĞLUM’UN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bambaşka dünyalara sahip iki çocuğun hayatlarını anlatarak başlayan ilk bölüm izleyiciye birçok duyguyu bir arada yaşattı. İlyas ve Melike çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki oğulları Kaan ile birlikte sakin ve sevgi dolu bir hayat sürmekteydi.
Oğlum (5)(1)
Zeynep ve Tuğrul çifti ise oğulları Efe ile birlikte İlyas, Melike ve Kaan’ın aksine daha sevgisiz ve sorunları olan bir aileydi. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk, babasından sevgi göremeyen, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktu. Sıradan bir iş gününde Melike, ilk maaşını alma heyecanıyla çarşıda mağazaları gezerken Kaan’ın okul çıkışına geç kaldı.
Oğlum (7)(1)

Annesini okul bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılarak okuldan uzaklaştı. Bu sırada okuldan kaçan Efe, Kaan’ın kirpiyi takip ederek ulaştığı parktaydı. Bir süre sonra Efe, Kaan’ın kaybolduğunu fark ederek ona yardım etmek istedi. Kaan ve Efe karakola doğru yola çıkarken bu sırada Melike ve İlyas, Kaan’ın okuldan çıktığını öğrenip telaşla oğlunu aramaya başladı. Yolda Kaan, Efe’nin kendisine verebileceği bir scooter’ı olduğunu öğrenince karakola gitmek yerine önce scooter’ı almak istedi.
Oğlum (1)(1)
İki çocuk birlikte Efe’nin scooter’ını sakladığı ormandaki gizli yerine doğru yola çıkarken polis de her yerde Kaan’ı aramaya başladı. Bir süre sonra acı haber geldi, ormanlık alanda bir çocuk cesedi bulunduğu söylendi. Öldürülen çocuk Kaan’dı… İlyas ve Melike çifti bu olayla büyük bir yıkım yaşarken ailenin acısı ekran başındaki izleyicileri de derinden etkiledi. Polisler olayı araştırmaya başlayınca ormandaki eşyalardan ve parkı gören kamera kayıtlarından Efe’yi tespit etti.
Oğlum (4)(1)
Komiser Sedat, Efe’nin okuluna giderek annesi Zeynep’e durumu açıklamaya çalıştı. Sedat ve Zeynep okulda Efe’yi ararken küçük çocuk bu sırada okuldan kaçarak olayı anlatmak için karakola gitti. Sedat, pedagog Demet ile Efe’yle konuşmaya çalışırken finalde küçük çocuk herkesi şoke eden bir itirafta bulundu ve Kaan’ı kendisinin öldürdüğünü söyledi. Demet’in, “Hikaye ne kadar sert olursa olsun, umut her zaman bir yolunu bulur.” sözlerinin dikkat çektiği son sahnede Efe’nin doğru söyleyip söylemediği büyük bir merak konusu oldu.
Oğlum (5)
‘Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
Oğlum (6)

‘Oğlum’ yeni bölümüyle 16 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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Canan Ergüder
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