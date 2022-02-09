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Oğlum dizisinin Tuğrul'u Feyyaz Duman kimdir? Feyyaz Duman kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

09.02.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlum dizisinde Tuğrul karakterine hayat veren Feyyaz Duman'ın kim olduğu merak ediliyor. En son Yalancılar ve Mumları dizisinde rol alan Feyyaz Duman, Oğlum dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Show TV'de yayın hayatına başlayan Oğlum dizisinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Onlardan biri de oyuncu Feyyaz Duman. Feyyaz Duman'ın kim olduğu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığı araştırılıyor.

Oğlum dizisinin Tuğrul'u Feyyaz Duman kimdir? Feyyaz Duman kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Feyyaz Duman, Oğlum dizisinde Tuğrul karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Feyyaz Duman, Kadın ve Baraj dizileriyle hafızalara kazındı. Feyyaz Duman, en son Yalancılar ve Mumları dizisinde rol almıştı. Feyyaz Duman, bu sefer farklı bir yapımla Oğlum dizisiyle ekranlara geldi. Oğlum dizisinde Tuğrul karakterine hayat veren Feyyaz Duman hakkında merak edilenleri haberimizde işledik.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin’de dünyaya geldi. Feyyaz Duman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü’nde okuduktan sonra New York’ta oyunculuk eğitimi almaya gitti. New York'ta 5 yıl kalıp Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslar arası Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ayrıca, Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur. Duman, 2016'da İçerde dizisi ile ilk kez TV'de de yer aldı. Ardından Kadın, Baraj gibi başarılı dizilerde oynadı. Bu dizileri Yalancılar ve Mumları takip etti.

FEYYAZ DUMAN DİZİLERİ NELERDİR?

Kadın, Baraj, Yalancılar ve Mumları dizilerinde rol aldı.

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