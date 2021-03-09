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Oğlunu boğarak öldürdü! Caninin ifadesi kan dondurdu: Ben onu günaha girmeden cennete gönderdim

09.03.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Oğlunu boğarak öldürdü! Caninin ifadesi kan dondurdu: Ben onu günaha girmeden cennete gönderdim

Konya'da 10 yaşındaki oğlunu elleriyle boğarak öldüren cani babanın kan donduran ifadesi ortaya çıktı. 2 hafta önce planladığı cinayeti gerçekleştirdiğini söyleyen İsmail Kılınçer, öldürmeden önce oğlundan özür dilediğini söyleyerek, 'Ben onu günaha girmeden cennete gönderdim' dedi.

Konya’da, dün oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren apartman görevlisi İsmail Kılınçer'in (32) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti 2 hafta önceden planladığını itiraf eden Kılınçer, ''Ben çok günah işledim ve cehenneme gideceğim. Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. Ben onu günaha girmeden cennete gönderdim. Oğlumu boğmadan önce ona kendisini öldüreceğimi söyleyip, özür diledikten sonra öptüm. O da 'Babacığım' diye sarılıp, 'Ben de senden özür dilerim' dedi ve sonra da boğarak öldürdüm’' dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana geldi. Apartman görevlisi olduğu öğrenilen İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer’i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer’i yere yatırıp, bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğdu. Evden çıkıp, kapıyı kilitleyen Kılınçer, polisi arayarak, 'Ben birini öldürdüm' diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin Kılınçer’in, İsmail Kılınçer’in oğlu olduğunu belirledi. Hüseyin Kılınçer’in cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

CİNAYETİ 2 HAFTA ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Gözaltına alınan İsmail Kılınçer’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oğlunu öldürmeyi 2 hafta önceden planladığını itiraf eden ve borçları da olduğu öne sürülen Kılınçer’in, ifadesinde ''Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm'' dediği öğrenildi.

Kendisinin geçmişte çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söyleyen İsmail Kılınçer’in "Ben çok günah işledim ve cehenneme gideceğim. Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. İnsan ne kadar yaşarsa o kadar çok günaha girer. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim'' dediği öğrenildi. İsmail Kılınçer’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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