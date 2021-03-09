Oğlunu boğarak öldürdü! Caninin ifadesi kan dondurdu: Ben onu günaha girmeden cennete gönderdim

Konya’da, dün oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren apartman görevlisi İsmail Kılınçer'in (32) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti 2 hafta önceden planladığını itiraf eden Kılınçer, ''Ben çok günah işledim ve cehenneme gideceğim. Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. Ben onu günaha girmeden cennete gönderdim. Oğlumu boğmadan önce ona kendisini öldüreceğimi söyleyip, özür diledikten sonra öptüm. O da 'Babacığım' diye sarılıp, 'Ben de senden özür dilerim' dedi ve sonra da boğarak öldürdüm’' dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana geldi. Apartman görevlisi olduğu öğrenilen İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer’i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer’i yere yatırıp, bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğdu. Evden çıkıp, kapıyı kilitleyen Kılınçer, polisi arayarak, 'Ben birini öldürdüm' diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin Kılınçer’in, İsmail Kılınçer’in oğlu olduğunu belirledi. Hüseyin Kılınçer’in cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.