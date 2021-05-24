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  4. Oğlunu öldüren anneden kan donduran itiraf: Tekme atıp, ittim

Oğlunu öldüren anneden kan donduran itiraf: Tekme atıp, ittim

24.05.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kale surundan düşen şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık'ın (21) ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan anne Meşhure Arık'ın (44), “Oğlum, orada da beni ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim” dediği öğrenildi.

Oğlunu öldüren anneden kan donduran itiraf: Tekme atıp, ittim

Olay, önceki öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık'a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Polis tarafından kale civarında gözaltına alınan anne Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Otopsinin ardından Ferdi Arık’ın cenazesi de, ilçede toprağa verildi.

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POLİSE BAŞKA SAVCIYA BAŞKA İFADE

Polisteki sorgusunda, “Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben ‘düşersin’ dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü” dediği belirtilen anne Meşhure Arık’ın, savcılık sorgusunda suçunu itiraf ettiği ortaya çıktı. Meşhure Arık’ın savcılık ifadesinde “Oğlum beni sürekli ölümle tehdit ediyordu. Kendisi şizofreni hastasıydı. Olayın olduğu gün birlikte kalede gezmeye çıktık, orada da beni ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim. Sonra da oradan uzaklaştım, hiç kimseyi de aramadım. Sonra polisler geldi beni aldı” dediği öğrenildi.

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DHA

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