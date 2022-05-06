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Oğlunun zorbalarıyla yüzleşen baba lise bahçesinde dehşet saçtı!

06.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba günü ABD, Arizona'daki Tucson Lisesi'nde meydana gelen kavga, kampüsün geçici olarak kilitlenmesine neden oldu. 40 yaşındaki Willie Smith oğullarına zorbalık eden bi grup öğrenci ile kavgaya girdi. Rapor edilen herhangi bir yaralanma ve herhangi bir silah yoktu. Ancak 40 yaşındaki Willie Smith'in bir eğitim kurumunda kargaşaya yol açma suçundan tutuklandı. 15 yaşındaki bir çocuk ise disiplin suçlamasıyla karşı karşıya.

40 yaşındaki Willie Smith, okullarında gerçekleşen bir olay üzerine okula çağrılmıştı. İki oğluyla okuldan ayrılmaya hazırlanırken çıkan bir kavgaya karışan baba, okulda kargaşa yaratmaktan suçlu bulundu ve tutuklandı. Zorbalık eden 15 yaşındaki öğrenci ise disiplin suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Smith Pazartesi günü başka bir öğrenci grubuyla çıkan bir rahatsızlıktan sonra eve gönderilen iki oğlunu alması için okula çağrılmıştı. Okul personeli ve güvenlik görevlileri Smith'e kendisinin ve oğullarının arka çıkıştan ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Ancak Smith'in personele bunun devam eden bir sorun olduğunu söylediği ve çözülmemesinin sorun olacağını belirterek oğullarını avludan geçirdiği iddia edildi.

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KAVGA ÇIKTI

Üçü avludan geçerken bir grup öğrenci ile Smith'in oğullarından biri arasında bir fikir tartışma oldu ve kavga çıktı. Her iki oğlunun da bir tartışmaya girdiği söylenince, Smith'in onları bölgeye kadar takip ettiği ve öğrencilerden biriyle karşılıklı kavgaya girdiği bildirildi. İddiaya göre Smith, öğrenciyi boynundan yere sabitleyene kadar her iki taraf da birbirine yumruk atıyordu.

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SORUN OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİ

İlk yumruğu kimin attığı henüz netlik kazanmadı. Olayın ardından Smith, öğrenciyle kavga ettiğini kabul etti ve öğrencinin oğluna saldırdığını iddia ederek şikayette bulundu. Okul personeli tarafından oğullarının yanlış bir şey yaptıkları söylenmediği için kendisinin ve oğullarının arka kapıdan ayrılmaları gerektiğini düşünmediğini söyledi.

Görevliler, tüm öğrencilerin ve personelin güvende olduğunu ve olaydan birkaç saat sonra kampüsün normal işleyişine döndüğünü söyledi.


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