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    4. Öğrenci yurdunda toplu tecavüz skandalı! 6 öğrenci 13 yaşındaki iki kız öğrenciye saldırdı... Olay ülkede infiale neden oldu

    Öğrenci yurdunda toplu tecavüz skandalı! 6 öğrenci 13 yaşındaki iki kız öğrenciye saldırdı... Olay ülkede infiale neden oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.08.2024 10:22
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    Tayland'ın Kanchanaburi bölgesindeki bir spor yurdunda 6 erkek öğrenci, 13 yaşındaki iki kız öğrenciye cinsel saldırıda bulundu. Tecavüzcü öğrencilere aynı zamanda mağdurları gerçeği söylememesi için tehdit ederek şantajda bulundu. Olay ülkede infiale neden oldu.

    Öğrenci yurdunda toplu tecavüz skandalı! 6 öğrenci 13 yaşındaki iki kız öğrenciye saldırdı... Olay ülkede infiale neden oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Kanchanaburi bölgesindeki toplu tecavüz skandalı ülkede infiale neden oldu. 13 yaşındaki ismi açıklanmayan mağdur kız öğrencilerden birinin babasının durumu öğrenerek polise haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Babaya göre, iki kız öğrenci toplu tecavüze uğradıktan sonra görüntüleri videoya kaydedildi ve şantaja uğradı. Baba, cinsel saldırıyı 24 Ağustos Cumartesi günü akrabasından öğrendiğini, eve dönüp kızına olayı sorduğunda olayın doğru olduğunu öğrendiğini anlattı.

    Olaya ilişkin soruşturma devam ederken polis saldırganlardan en küçüğünün 11 ve en büyüğünün ise 15 yaşında olduğunu söyledi.

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    Tayland cinsel saldırı
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