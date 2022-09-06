Öğrenciler için 2022 yılının en iyi laptop modelleri

Okulların açılmasına az kaldığı için bu günler, öğrencilerin ihtiyaçlarını tamamlamakla geçiyor. En gerekli ihtiyaçlar arasında laptoplar başı çekiyor. Laptop; öğrencilerin ders çalışırken, ödev yaparken ve eğlenirken en çok destek alacakları cihazların başında geliyor. Üniversite veya lise fark etmeksizin eğitim ve öğretim sürecine ayak uydurmak için kullanışlı bir laptop arıyorsanız bu senenin en iyi ürünlerine göz atabilirsiniz.

1. Hafif ve güçlü bir laptop isteyenlere: Acer Swift 3 Ultra İnce Dizüstü Bilgisayarı

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Öğrenciler için laptopta bulunması gereken en önemli nokta, mobilite olabilir. Laptop ne kadar hafif ve kolay taşınabilirse öğrenci için oldukça kullanışlı olur. Kütüphanede ders çalışırken veya sunum yaparken laptopu yanınızda götürmeniz gerekebilir. Bu noktada bütün taleplerinizi karşılayabilen Acer Swift 3 Ultra İnce Dizüstü Bilgisayarı, teknik özellikleriyle en beğenilen ürünler arasında yer alır. Sadece 1,2 kilogram olan cihaz, 16 saate varan pil ömrüyle hareket hâlindeyken bile verimliliğini korur. Intel Core i7 11. nesil işlemcisi ve 16 GB RAM'i ile ürün, sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz.

2. Her yerde her zaman yanınızda: ASUS Zenbook Oled Ux325ja-kg285 Intel Core I5 1035g4 8gb 512gb Ssd Dos 13.3" Taşınabilir Bilgisayar

Yüksek kaliteli OLED ekranı sayesinde hem iç hem dış mekânlarda çok rahat şekilde kullanabileceğiniz ASUS Zenbook Oled Ux325ja-kg285 Intel Core I5 1035g4 8gb 512gb Ssd Dos 13.3" Taşınabilir Bilgisayar, yansıma olmadan çalışmanızı sağlar. Intel Core i5 işlemci ile üretilen ürün, 2 kilogramdan daha hafif yapısıyla kullanıcıları beğenisini kazanır. Cihaz, 512 GB SSD Harddisk aracılığıyla yüksek hızlı veri aktarımı sağlamasının yanında geniş kapasitesiyle bir öğrencinin bütün taleplerini karşılayabilir. Ürünün tek eksi yanı, rakiplerine göre sınırlı kalan batarya süresi olabilir.

3. Performans odaklı cihaz arayanlara: Asus ROG Strix G15 G513IE-HN065A4 Ryzen7 4800H 32GB 1TBSSD RTX3050Ti 15.6 FullHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar

Bazı öğrenciler, taşınabilirlik ve mobilite yerine daha çok performans odaklı ürünleri tercih edebiliyor. Hem yüksek güç isteyen uygulamaları kullanabilmek hem oyun oynayabilmek için performanstan ödün vermeyen bir bilgisayar arıyorsanız Asus ROG Strix G15 G513IE-HN065A4 Ryzen7 4800H 32GB 1TBSSD RTX3050Ti 15.6 FullHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar'a şans verebilirsiniz. AMD Ryzen 7 4800H işlemciyle kullanıcıya ulaşan cihaz, GeForce RTX3050 Ti grafik işlemcisi sayesinde bütün oyun ve görsel dizayn programlarını sorunsuz açar. Aynı zamanda görüntü işlemcisinden aldığı sinyalleri kusursuz şekilde aktarabilmesi için ürünün üzerinde 1080P Full HD 144 Hz bir monitör yer alır.

4. Hem tablet hem laptop: LENOVO Yoga 7 I7 1165g7 8gb Ram 512gb Ssd 14" Fhd Win10 Laptop

IPS dokunmatik ekranı ile bir laptoptan çok daha fazlasını vadeden LENOVO Yoga 7 I7 1165g7 8gb Ram 512gb Ssd 14" Fhd Win10 Laptop, hem taşınabilir bilgisayar hem tablet olarak kullanılabiliyor. Ürünün Full HD ekranı, 1920 x 1080 çözünürlük sunarken toplam 14 inç boyutuyla öne çıkıyor. 16 saate kadar batarya ömrü sunan cihaz, bu sayede elektrikten bağımsız şekilde çalışıyor. Sadece 1,43 kilogram ağırlığı sayesinde eskisine nazaran daha mobil olmanızı sağlıyor ve dokunmatik teknolojisiyle yaratıcılığınızı artırarak performansınızı iyileştiriyor. Intel Core i7 işlemcisi ve DDR4 RAM desteği sunan cihaza mutlaka göz atmanız gerekiyor.

5. Süper güçlü işlemci uzun ömürlü batarya: M2 Çipli 2022 Apple MacBook Pro Laptop

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Retina ekranı sayesinde her şeyi olduğundan daha net ve kusursuz görmenizi sağlayan M2 Çipli 2022 Apple MacBook Pro Laptop, sadece 13 inçlik bir boyuta sahip. Ürünün sekiz çekirdekli M2 işlemcisi, yüksek performans almanızı sağlarken 20 saate varan pil ömrü, elektrik ihtiyacı olmadan saatlerce çalışmanıza yardımcı olur. Aktif soğutma sistemine sahip laptop, sessiz ortamlarda gürültü yaratmadan çalışır. Cihazın üzerinde yer alan aktif kamera ve mikrofon desteği ise online toplantı ve görüşmelerde sorunsuz destek sağlayarak her yerde işinize devam etmenize olanak tanır.

6. Yüksek güç yüksek kaliteli ekran: Dell Xps 13 9310 I7-1185g7 Vpro 16gb 1tb Ssd 13.4 Fhd+ Windows 10 Pro Xps139310tglu3400p XPS139310TGLU3400P

Intel Core i7 işlemcisiyle Dell Xps 13 9310 I7-1185g7 Vpro 16gb 1tb Ssd 13.4 Fhd+ Windows 10 Pro Xps139310tglu3400p XPS139310TGLU3400P, kullanıcıların bütün taleplerini karşılar. Sekiz saate kadar batarya ömrü sunan cihaz, bu sayede dışarıda uzun saatler boyunca kesintisiz çalışma imkânı sağlarken 4K OLED ekranıyla ekrandaki hiçbir ayrıntıyı kaçırmanıza izin vermez. Ürünün 13,3 inçlik ekranı, 3456 x 2160 gibi geniş bir çözünürlük sunarken aynı zamanda dokunmatik özelliğiyle bir tablet gibi kullanılabilir. 16:9 oranındaki klavyesi rahat kullanım vadeder. Bu sayede ürün, gün içinde uzun süreli kullanıma uygun seçeneklerden biri olur.

7. Yüksek performans isteyenlere yerli marka avantajı: Monster Abra A5 V17.1 Intel Core i5-11400H 8GB RAM 500GB SSD 4GB RTX3050 FreeDOS 15.6'' FHD 144Hz Oyun Bilgisayarı

Üstün performanslı taşınabilir bilgisayarlarıyla dikkat çeken Monster Abra A5 V17.1 Intel Core i5-11400H 8GB RAM 500GB SSD 4GB RTX3050 FreeDOS 15.6'' FHD 144Hz Oyun Bilgisayarı, öğrencilerin gönlünü çalan cihazlar arasında bulunur. 4.40 GHz frekansı sayesinde çalıştırması en zor programları ve oyunları dahi açabilen ürün, 64 GB'a kadar arttırılabilir RAM kapasitesiyle sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Cihazın GeForce RTX 3050 4 GB grafik işlemcisi, gerçeğe yakın görüntü deneyimi sunar. 144 Hz ekranı ise görüntüleri daha pürüzsüz algılamayı sağlar.15,6 inç boyutuyla ürün, kullanıcıların beklentilerini yerine getirir.