Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Öğretmen dizisi konusu nedir? Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? İşte merakla beklenen Öğretmen dizisi...

Fox TV’nin iddialı yapımları arasında yer alan Öğretmen dizisiyle ilgili yeni bölüme dair tanıtım yayınladı. Geçtiğimiz sezon reyting listelerini alt üst eden Öğretmen dizisi 5. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Kadrosunda birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizi ile alakalı pek çok detay da merak ediliyor. Peki, Öğretmen ne zaman başlıyor? İşte heyecanla beklenen yapımla ilgili tüm merak edilenler…

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın birlikte üstlediği Öğretmen dizisinin 2. sezonun yeni bölümüne ilişkin fragmanlar peşi sıra yayınlandı. Fragmanda okulda patlatılan bombalar ve polislerin ilk kez Akif Öğretmen’le yüz yüze gelmesi izleyicilerin ilgisini oldukça çekti. Fox TV ekranında seyircisini karşılayacak olan Öğretmen dizisinin yayın tarihi belli oldu. Öğretmen dizisinin 2. sezon yeni bölümü 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 20.00’de yayınlanacak.

ÖĞRETMEN KONUSU



Senaryosu Merve Girgin’in kaleminden çıkan Öğretmen dizisinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Sezonun en iddialı yapımları arasında yer almaya hazırlanan Öğretmen dizisi, fizik öğretmeni Akif Erdem’in öğrencilerine insanlık dersi vermek istemesini konu alıyor. Ancak Akif Öğretmen’in yöntemi alışılmış ders işleme şekillerinden oldukça farklıdır. Akif Erdem insanlık dersi için Küçükkapı Lisesi 12-A sınıfındaki öğrencileri rehin alır ve bir bomba patlayarak sınıfı okuldan tamamen ayırılır. Öğrenciler artık doğru cevabı vermeden sınıftan çıkamaz. Fizik öğretmeni Akif’in cevabını istediği soru ise basittir: “12-A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep oldu?”