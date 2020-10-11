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Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Öğretmen dizisi konusu nedir? Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? İşte merakla beklenen Öğretmen dizisi...

11.10.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Öğretmen dizisi konusu nedir? Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? İşte merakla beklenen Öğretmen dizisi...

Fox TV ekranlarına çarpıcı konusuyla damga vurmayı başaran Öğretmen dizisi 2. sezonuyla 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 20.00’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Pandemi önlemleri kapsamında çekimlerine ara veren dizi hayranlarıyla verdiği uzun aranın ardından yeniden buluşmak için saatleri sayıyor. Kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı Öğretmen dizi ne zaman başlıyor? Peki Öğretmen konusu nedir? İşte detaylar...

Fox TV’nin iddialı yapımları arasında yer alan Öğretmen dizisiyle ilgili yeni bölüme dair tanıtım yayınladı. Geçtiğimiz sezon reyting listelerini alt üst eden Öğretmen dizisi 5. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Kadrosunda birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizi ile alakalı pek çok detay da merak ediliyor. Peki, Öğretmen ne zaman başlıyor? İşte heyecanla beklenen yapımla ilgili tüm merak edilenler…

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

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Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın birlikte üstlediği Öğretmen dizisinin 2. sezonun yeni bölümüne ilişkin fragmanlar peşi sıra yayınlandı. Fragmanda okulda patlatılan bombalar ve polislerin ilk kez Akif Öğretmen’le yüz yüze gelmesi izleyicilerin ilgisini oldukça çekti. Fox TV ekranında seyircisini karşılayacak olan Öğretmen dizisinin yayın tarihi belli oldu. Öğretmen dizisinin 2. sezon yeni bölümü 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 20.00’de yayınlanacak.

ÖĞRETMEN KONUSU

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Senaryosu Merve Girgin’in kaleminden çıkan Öğretmen dizisinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Sezonun en iddialı yapımları arasında yer almaya hazırlanan Öğretmen dizisi, fizik öğretmeni Akif Erdem’in öğrencilerine insanlık dersi vermek istemesini konu alıyor. Ancak Akif Öğretmen’in yöntemi alışılmış ders işleme şekillerinden oldukça farklıdır. Akif Erdem insanlık dersi için Küçükkapı Lisesi 12-A sınıfındaki öğrencileri rehin alır ve bir bomba patlayarak sınıfı okuldan tamamen ayırılır. Öğrenciler artık doğru cevabı vermeden sınıftan çıkamaz. Fizik öğretmeni Akif’in cevabını istediği soru ise basittir: “12-A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep oldu?”

Çocuklara iyi insan olmanın önemini anlatan ve empati kurmayı öğretmeye çalışan Akif Erdem ile öğrencileri arasında zaman içerisinde duygusal bir bağ oluşmaya başlar. Fizik öğretmenlerinin insani yönlerini keşfeden öğrencileri aşkı da ondan öğrenirler. Öğretmenleri Zeynep Talaslı ve Akif Erdem arasındaki aşk öğrencilere bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar.

ÖĞRETMEN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

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Öğretmen dizisinin başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğluü yer alıyor. Dizide Akif Erdem karakterine hayat veren İlker Kaleli, Zeynep Talaslı rolünü canlandıran Ceren Moray ve Gizem Bozkurt karakterine nefes olan Afra Saraçoğlu oyunculuk performansıyla dikkatleri çekiyor.
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  • İlker Kaleli (Akif Erdem)
  • Ceren Moray (Zeynep Talaslı)
  • Afra Saraçoğlu (Gizem Bozkurt)
  • Serhat Kılıç (Taner Arslan)
  • Serkan Keskin (Yılmaz Öztürk)
  • Şerif Yöney (Metin Yöney)
  • Mert Ramazan Demir (Ateş Genç)
  • Doğa Özüm (Rüya Örnek)
  • Efekan Can (Tuğrul Demir)
  • Elif Ceren Balıkçı (Mevsim Yılmaz)
  • Bensu Uğur (Selin Özbir)
  • Özgür Civelek (Fiko Güngör)
  • Ezgi Gör (Nil Öğünlü)
  • Göksu Melek Ulucan (Mine Alkan)
  • Seyit Nizam Yılmaz (Halil Aytekin)
  • Burak Can Aras (İsmail Çokçalış)
  • Deniz Özgür (Seher Sen)
  • Ömer Furkan Eroğlan (Salih Karakaya)
  • Can Bartu Aslan (Çetin Taşkıran)
  • Beran Soysal (Mahir Arat)
  • İsmail Karagöz (Coşkun Eren)
  • Hasan Şahintürk (Kenan Talaslı)
  • Cansın Şenel (Simge Turgut)
  • Ruhi Sarı (Ziya Örnek)
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