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Öğretmen dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Komadan çıkan Zeynep'ten Akif Hoca itirafı: Bana bilerek çarptı!

DİZİ HABERLERİ  | 11.03.2020 23:31 | Son Güncelleme

Fox TV'nin ekrana damga vuran dizisi Öğretmen 2. son bölümüyle ekrana geldi. İlker Kaleli, Serkan Keskin ve Serhat Kılıç'ın başrollerde oynadığı Öğretmen dizisinin 3. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Öğretmen yeni bölüm fragmanında, Akif Erdem'in sevgilisi Zeynep komadan çıktıktan sonra şok bir itirafta bulunuyor. Zeynep Akif'in kendisine bilerek çarptığını ve kaza olmadığını açıkladı.

Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 18 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen'in 3. bölümünde Akif Erdem'in büyük sırrı ortaya çıkıyor.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar.

Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir? Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir.

Küçükkapı Lisesi’ni bombalayan Akif’in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep’in bunları görmesi an meselesidir.

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