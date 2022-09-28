Öğretmen yazım hatası yaptığı için 15 yaşındaki öğrencisini öldüresiye dövdü

Hindistan’ın Uttar Pradesh bölgesinde 15 yaşındaki Nikhil Dohre isimli lise öğrencisinin sınavda “sosyal” kelimesini yanlış yazması üzerine öğretmeni tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edildi. Dohre’in babasının polise yaptığı şikayet üzerine harekete geçen yetkililer öğretmenin olaydan sonra kaçtığını ve çocuğun kaldırıldığı hastanede 2 hafta süren tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti. Polis memuru Mahendra Pratap Singh yaptığı açıklamada, "O firarda ama onu yakında tutuklayacağız." dedi.

“BİLİNCİNİ KAYBEDENE KADAR TEKMELENDİ”

Babası tarafından yapılan polis şikayetine göre, Dohre bu ayın başlarında bir sınavda "sosyal" kelimesini yanlış yazdıktan sonra lise öğretmeni tarafından bir çubukla dövüldü ve bilincini kaybedene kadar tekmelendi.

Öğretmenin saldırısının gerçekleştiği Auraiya semtinde Dohre’in ölüm haberinin yayılmasının ardından yüzlerce kişi sokağa dökülerek kast sistemini protesto etmeye başladı. Protestoların ardından onlarca kişi tutuklanırken firari öğretmene ilişkin arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



