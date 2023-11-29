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    4. Öğretmenin müstehcen fotoğrafları veliler tarafından ifşa edildi! Okul bölgesi cinsel eğitim panelinden kovuldu

    Öğretmenin müstehcen fotoğrafları veliler tarafından ifşa edildi! Okul bölgesi cinsel eğitim panelinden kovuldu

    29.11.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir okul bölgesinde cinsel eğitim öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Ashley Ketcherside, müstehcen görüntülerinin veliler tarafından ifşa edilmesinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. Öğretmenin daha öncesinde 2012-2016 yılları arasında fuhuş operasyonunda tutuklandığı ortaya çıktı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Fort Worth bölgesinin 30 mil güneyindeki Godley'deki bir okul bölgesi için "insan cinselliği eğitimi için uygun sınıf seviyeleri ve yöntemler" öneren bir konseyde görev yapan 38 yaşındaki Ashley Ketcherside, velilerin müstehcen görüntülerine yönelik şikayetleri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Öğretmenin daha öncesinde iki kez fuhuş operasyonu ve yasa dışı seks eylemleri nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı.

    "HİÇBİR FİKRİMİZ YOKTU"

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    Godley ISD Okul Kurulu mütevelli heyeti üyesi Kayla Lain FOX News'e yaptığı açıklamada, "Özel haytaında neler olup bittiğinde dair hiçbir fikrimiz yoktu. Her zaman çok arkadaş canlısı ve cana yakındı. E-posta adresini Google'da aradım ve eskort sitelerindeki görüntülerini bu şekilde bulabildim. Gerçekten gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ne tür müşterilerle temasa geçtiğini veya kimin için çalıştığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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