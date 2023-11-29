Öğretmenin müstehcen fotoğrafları veliler tarafından ifşa edildi! Okul bölgesi cinsel eğitim panelinden kovuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Fort Worth bölgesinin 30 mil güneyindeki Godley'deki bir okul bölgesi için "insan cinselliği eğitimi için uygun sınıf seviyeleri ve yöntemler" öneren bir konseyde görev yapan 38 yaşındaki Ashley Ketcherside, velilerin müstehcen görüntülerine yönelik şikayetleri nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Öğretmenin daha öncesinde iki kez fuhuş operasyonu ve yasa dışı seks eylemleri nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı.

"HİÇBİR FİKRİMİZ YOKTU"

Godley ISD Okul Kurulu mütevelli heyeti üyesi Kayla Lain FOX News'e yaptığı açıklamada, "Özel haytaında neler olup bittiğinde dair hiçbir fikrimiz yoktu. Her zaman çok arkadaş canlısı ve cana yakındı. E-posta adresini Google'da aradım ve eskort sitelerindeki görüntülerini bu şekilde bulabildim. Gerçekten gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ne tür müşterilerle temasa geçtiğini veya kimin için çalıştığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.