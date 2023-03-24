Öğretmenin yöntemi ülkede gündem yarattı! 11 yaşındaki öğrencisinin ağzını bantladı... “Çok konuşuyordu”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir ilkokulda 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Brady Webster isimli öğrenci öğretmeni tarafından ağzının bantladığı fotoğrafı annesine “Ne yapacağımı bilmiyorum” yazarak gönderdi. Oğlundan gelen mesaj sonrasında durumu okulla görüşen anne benzer bantlanma cezasının defalarca kez yaşandığını ancak yetkililerin bir şey yapmadığını iddia etti. Öğretmene herhangi bir ceza verilmesini söyleyen anne oğluyla aralarındaki mesajlaşmayı Facebook’tan paylaştı.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Annenin oğlunun ağzı bantlanmış bir şekilde çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaşması üzerine öğretmene tepkiler yağdı. WRAL’a konuşan anne öğretmenin öğrencilerin bileklerini bantla birbirlerine bağladığı ve durumun aylardır devam ettiğini söyledi.

Dail Maily ise anne Catherine ile konuştuktan sonra öğretmenin kimliğini Dawn Felix olarak açıkladı. Olayın tepki toplamasının sonrasında öğretmen Felix istifa etti ve çalışma izni iptal edildi. Felix hakkındaki iddiaları kabul etmezken öğrencinin ağzını şaka yapmak için “Çok konuşuyordu” diyerek bantladığını söyledi.