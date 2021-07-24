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Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a sitem

24.07.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir’deki mekanında objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Engin, annesine tatlı bir sitem etti.

Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a sitem

Seda Sayan ve Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, Cihangir’deki mekanı Emily’s Garden’da görüntülendi. Mekanla ilgili incelemelerde bulunan Oğulcan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirterek şöyle konuştu: “Herkes etkilendiği gibi bu dönemde biz de etkilendim. Toparlamaya çalışıyoruz. İşletmecilik zor iş. Mekan sahibi arkadaşlarımı şimdi daha iyi anlıyorum. İnsan idare etmek çok zor.”

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Annesi Seda Sayan’ın kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Oğulcan Engin, bir de tatlı sitemde bulundu. Engin, “Annem bana hep destek olmuştur ama şimdiye kadar iki kere geldi. Onun da işi başından aşkın. Çalışmaktan kendisini göremiyorum. Daha sık gelsin. Babam geliyor ama annem az geliyor" dedi.

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Yeni paylaşım: Çok canlar yakarmışsın!Yeni paylaşım: Çok canlar yakarmışsın!
Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin Seda Sayan
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