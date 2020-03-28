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Oğulcan Engin-Ezgi Eyüboğlu çifti karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 16:16 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak adında yetkililerin "Evde kal" çağrılarına uyan Oğulcan Engin-Ezgi Eyüboğlu çifti, karantina günlerini birlikte geçiriyor.

Oğulcan Engin-Ezgi Eyüboğlu çifti karantinada

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım ile boşanmasından kısa bir süre sonra Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı.

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Çiftin tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldıkları ortaya çıktı.

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Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evinde çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Paylaşımına, "Karantina günleri" notunu düşen Engin, gönderisine Ezgi Eyüboğlu'nu etiketleyerek günlerini birlikte geçirdiklerini ilan etti.

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Ezgi Eyüboğlu ise sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi ile yanıt verdi.

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Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ikili, muhabirlerin, "Mutluluklar dileriz, neler söyleyeceksiniz?" sorularına sessiz kalarak hızla gözlerden kaybolmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
oğulcan engin, ezgi eyüpoğlu,

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