Oğulcan Engin-Ezgi Eyüboğlu çifti karantinada

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım ile boşanmasından kısa bir süre sonra Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı.

Çiftin tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldıkları ortaya çıktı.



Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evinde çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımına, "Karantina günleri" notunu düşen Engin, gönderisine Ezgi Eyüboğlu'nu etiketleyerek günlerini birlikte geçirdiklerini ilan etti.

Ezgi Eyüboğlu ise sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi ile yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ikili, muhabirlerin, "Mutluluklar dileriz, neler söyleyeceksiniz?" sorularına sessiz kalarak hızla gözlerden kaybolmuştu.

