Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eski futbolcu Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kimdir? sorusu gündem oldu. Oğulcan Engin'in yaşı ve aslen nereli olduğu ise en çok araştırılan konular arasında. Küçük yaşta futbol ile ilgilenen Oğulcan Engin Beşiktaş minikler takımında da yer aldı. İşte, Oğulcan Engin'in hayatı...

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Eski futbolcu Sinan Engin ve Seda Sayan’ın oğlu olan Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Küçük yaşta futbola merak salan ve Beşiktaş minikler takımında oynadıktan 2 yıl sonra lisans alan Engin, Beşiktaş ve Kasımpaşa futbol kulüplerinde oyun kurucu olarak oynadı.

Oğulcan Engin kulüplerin yanı sıra, farklı dönemlerde 3 kez Milli Takım forması da giydi. Bir dönem, çapraz bağlarındaki sorun sebebiyle futboldan uzak kaldı. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İşletme bölümü okudu.

Engin, 2012 yılında Milano’da bulunan Avrupa Ekonomi Okulu’nda ekonomi eğitimi aldı ve mezun olduktan sonra Türkiye’ye döndü. Annesi Seda Sayan’la birlikte oynadığı reklam filmiyle birlikte küçük bir oyunculuk deneyimi de yaşadı. Oğulcan Engin aynı zamanda bir süredir sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile de gündeme geliyor.

