Oğuzhan Koç: Demet'in hastasıyım!

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün annesi Kıymet Koç ve babası Bahattin Koç'la birlikte Etiler’deki bir restoranda objektiflere takıldı. Çıkışta magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden şarkıcı soruları yanıtladı.

Şarkı sözü dışında senaryo yazdığını da söyleyen Oğuzhan Koç, “Güzel bir senaryo üzerinde çalışıyorum, becerebilirsem hayata geçirmeyi istiyorum” dedi. “Dizi yapsanız kimin oynamasını istersiniz?” sorusuna da yanıt veren Koç, "Halit abinin (Halit Ergenç) hastasıyım onunla oynamak isterim. Hayranı olduğum Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz'la oynamak da isterdim” dedi.

Gecce'deki habere göre, Oğuzhan Koç ardından da bombayı patlattı. Sevgilisi Demet Özdemir'i de es geçmeyen şarkıcı, "Demet'in de, oyunculuğunun da hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur" sözleriyle, sevgilisine övgüde bulundu.

