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'Oğuzhan Koç galadayken Demet Özdemir evi boşalttı' iddiası şoke etti

18.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in boşanma kararını açıklamasının ardından iddialarında da ardı arkası kesilmiyor. 2. Sayfa'nın iddiasına göre Özdemir Oğuzhan Koç galadayken eve gelip kimseye haber vermeden eşyalarını topladı ve evi terk etti.

'Oğuzhan Koç galadayken Demet Özdemir evi boşalttı' iddiası şoke etti

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurduğu günden beri gündemde. Lüks bir otelde görkemli bir düğünle evlenen çifte yaklaşık 2 milyonluk takı takıldığı söylenirken çiftin mal paylaşımını nasıl yapacağı merak ediliyordu.

Bu süreçte ikili hakkında ortaya çeşitli iddialar atılıyor. Bir bomba iddia da 2. Sayfa'dan geldi. Gülşen ve Müge'nin iddiasına göre, güzel oyuncu kocası Oğuzhan Koç galadayken eve habersiz gelerek eşyalarını aldı.

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DEMET ÖZDEMİR EVİ TERK ETMİŞ

Gülşen Yüksel konuşmasında "Beraber yaşadıkları eve arabasıyla gidiyor eşyalarını topluyor Oğuzhan evde yokken, evdekiler arıyor haber veriyor Oğuzhan'a; 'Demet Hanım geldi bütün eşyalarını topladı gitti' diye. Alıp eşyalarını evi terk ediyor" dedi.

Olay açıklama! Sansürsüz çıplak fotoğrafları... Olay açıklama! Sansürsüz çıplak fotoğrafları...

Demet Özdemir bu iddialara yanıt vermezken sosyal medya hesabından "Yıkılmadım" pozu vermeye de devam ediyor.


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Demet Özdemir Oğuzhan Koç Oyuncu

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