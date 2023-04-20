Oğuzhan Koç ile boşanma kararı alan Demet Özdemir para iddiaları sonrası konuştu! "Aldatılma iddiaları gerçek değil"

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu. 8 ay evli kalan ikili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiaı gündeme gelmişti.

Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç'un aldatıldığı yönündeydi.

Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

Özdemir evi terk ettiğine dair "Öyle şeyler yok" diyerek konuşmasında "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.

Özdemir takı iddialarına da "Böyle şeyler sinirimi bozuyor" diyerek yanıt verdi.



