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Oğuzhan Koç ile boşanma kararı alan Demet Özdemir para iddiaları sonrası konuştu! "Aldatılma iddiaları gerçek değil"

20.04.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile 8 ay eli kalan ve boşanma kararı alan Demet Özdemir hakkında çeşitli iddialar gündemdeydi. Hem para konusunda hem de aldatma konusunda iddialar üzerine Özdemir sessizliğini bozdu.

Oğuzhan Koç ile boşanma kararı alan Demet Özdemir para iddiaları sonrası konuştu! "Aldatılma iddiaları gerçek değil"

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu. 8 ay evli kalan ikili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiaı gündeme gelmişti.

Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç'un aldatıldığı yönündeydi.

Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

Ekran Alıntısı

Özdemir evi terk ettiğine dair "Öyle şeyler yok" diyerek konuşmasında "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.

Özdemir takı iddialarına da "Böyle şeyler sinirimi bozuyor" diyerek yanıt verdi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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