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Oğuzhan Koç'la aşkını ilan etmişti! Hazal Subaşı galaya siyahlar içinde geldi! İddialı tarzı tam not aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 11:34
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Şimdilerde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'la yeni bir aşka yelken açan Hazal Subaşı başrolünü Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı İlk ve Son dizisinin galasında boy gösterdi. Galaya siyah uzun derin yırtmaçlı elbisesi ve çizmeleri ile damga vuran Subaşı bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı. Ünlü ismin iddialı tarzına beğeni yağdı.

Oğuzhan Koç'la aşkını ilan etmişti! Hazal Subaşı galaya siyahlar içinde geldi! İddialı tarzı tam not aldı

Adını Sen Koy, Çukur, Kasaba Doktoru ve son olarak Dilek Taşı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hazal Subaşı son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Demet Özdemir ile kısa süreli bir evlilik yaşayan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'la yeni bir aşka yelken açan Hazal Subaşı sevgilisi ile el ele poz vermekten hiç çekinmiyor.

Hazal Subaşı başrolünü Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı İlk ve Son dizisinin galasına sevgilisi Oğuzhan Koç'la katıldı. Geceye siyahlar içerisinde gelen ünlü isim iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Hazal Subaşı siyah derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle adeta bakana bir daha baktırdı. Kombinini uzun çizmeleri ile tamamlayan Subaşı bu haliyle çok beğenildi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika görünüyor', 'sade ama şık' gibi yorumlar yapıldı.

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Daha önce özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Subaşı, Oğuzhan Koç ile birlikteliğinin başlamasına yakın arkadaşlarının vesile olduğunu söylemişti. Subaşı, "Çok ortak arkadaşımız var. Zaten az da olsa tanışıyorduk öyle başladı. İyi gidiyor her şey çok keyifli. Şu an çok mutluyuz." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Subaşı Oğuzhan Koç
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