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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz!

03.12.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 3 ay önce nikah masasına şarkıcı Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den sürpriz bir paylaşım geldi. Özdemir, Bakü dönüşü eşinin kendisine yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz!

Bakü'ye giden 30 yaşındaki Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam eve döndü. Oğuzhan Koç ise eşine çiçek göndererek güzel oyuncuya sürpriz yaptı.

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Eşinin gönderdiği, üzerinde "Eve hoş geldin azizim" yazan bir not bulunan çiçekleri 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa Koç'u da etiketleyerek; "Karşılama hem rom, hem kom" mesajını yazdı.

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37 yaşındaki şarkıcı da Özdemir'in paylaşımını kendi hesabının hikayeler bölümünden kalp emojisiyle yayınladı. Ünlü çiftin romantik paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç yaşında

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