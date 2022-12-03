Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz!

Bakü'ye giden 30 yaşındaki Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam eve döndü. Oğuzhan Koç ise eşine çiçek göndererek güzel oyuncuya sürpriz yaptı.

Eşinin gönderdiği, üzerinde "Eve hoş geldin azizim" yazan bir not bulunan çiçekleri 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa Koç'u da etiketleyerek; "Karşılama hem rom, hem kom" mesajını yazdı.

37 yaşındaki şarkıcı da Özdemir'in paylaşımını kendi hesabının hikayeler bölümünden kalp emojisiyle yayınladı. Ünlü çiftin romantik paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

