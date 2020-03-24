MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı iddiası

Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Aynı dağ evinden fotoğraf paylaşan oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan ile Cansu Dila'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtı iddiası

Cansu Dila, Oğuzhan Koç’un sık sık gittiği dağ evinden fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf üzerine ikilinin birlikte olduğu ve karantina günlerini birlikte geçirdiği öne sürüldü.

koc-1-604x660

Gülsoy'un yayınladığı bir karede de Koç'un yeni aldığı beyaz aracı göründü.

dila-524x660

Cansu Dila Gülsoy, sosyal medya hesabından aşk iddialarını yalanlayarak, “Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç'un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten” dedi.

oguzhan-koc-557x660

Oğuzhan Koç evlilik yolunda olduğu Yağmur Tanrısevsin ile geçtiğimiz yılın Ekim ayında ayrılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
O video sonrası isyan etti! 'Çekmeyin lan!'O video sonrası isyan etti! 'Çekmeyin lan!'
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oğuzhan koç, cansu dila,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İl Sağlık Müdürü duyurdu! İlk kaybımız umreci bir misafirimiz...

İl Sağlık Müdürü duyurdu! İlk kaybımız umreci bir misafirimiz...

Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürüp, intihar etti

Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürüp, intihar etti

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vatanım Sensin'le tanınan güzel oyuncu kötü haberi ağlayarak verdi!

Vatanım Sensin'le tanınan güzel oyuncu kötü haberi ağlayarak verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğba Özay Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

'Mide kanamasıyla alakası yok'

Meltem Miraloğlu’ndan Onur Akay’a hapis talebi!

'Felaket tellalı’na hapis talebi!

Ireland Baldwin büyük göğüslerinden böyle bahsetti

Büyük göğüslerini paylaşıp dert yandı

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Ebru Polat yaşlı adamı çekenlere isyan etti! 'Çekmeyin lan!'

O video sonrası isyan etti! 'Çekmeyin lan!'

İlyas Yalçıntaş: Ailem çiftçiydi ben de yatılı okudum

'Ailem çiftçiydi ben de yatılı okudum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.