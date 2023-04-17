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Oğuzhan Uğur Fatih Altaylı'ya anlattı! "İnce'yi kibarca uyarmak zorunda kaldım"

17.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Uğur, Babala TV'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlamasıyla gündeme geldi. Uğur Fatih Altaylı'nın aktardığına göre ortamın gerilmesi yüzünden Muharrem İnce'yi uyarmak zorunda kaldı. İşte programda yaşananların perde arkası...

Oğuzhan Uğur Fatih Altaylı'ya anlattı! "İnce'yi kibarca uyarmak zorunda kaldım"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce şimdi de Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olmasıyla gündemde. Programdaki yanıtlarıyla ve tavrıyla sosyal medyada gündeme gelen İnce hakkında Oğuzhan Uğur'un Fatih Altaylı'ya anlattıkları dikkat çekti.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı köşesinde Muharrem İnce ve Oğuzhan Uğur ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Altaylı, İnce'nin kendisini aradığını, "son derece iyi bir performans sergilediğinden bahsettiğini, program yayımlanınca oylarının yükseleceğinden çok emin olduğunu" söylediğini aktardı.

OĞUZHAN UĞUR PERDE ARKASINI ANLATTI

Oğuzhan Uğur ile de konuşan Altaylı fenomenin kendisine şunları söylediğini açıkladı:

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"'Çok gergin, çok sinirliydi' dedi. Ben orada yokmuşum gibi davrandı. Doğrudan izleyici ile konuştu ve sinirlendi. Gerginliği izleyenlere de geçti. Ara verdiğimizde hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Bu tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım. Bunca program yaptık hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Ben Muharrem Bey’in bu kadar gergin ve hatta sinirli olmasına anlam veremedim."


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