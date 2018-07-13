Oğuzhan Uğur Kanal D'de program yapacak!

YouTube’da Babala ve Onedio kanalında ürettiği içeriklerle kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Oğuzhan Uğur, Kanal D ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda televizyonda program yapmaya başlayacak.

"İŞİ AZICIK BÜYÜTTÜK"

Uğur, müjdeli haberi Twitter hesabından "İşi azıcık büyüttük. Bakalım nasıl olacak?" sözleriyle duyurdu.

Şarkıcı Oğuzhan Uğur, bu kimliğinin yanı sıra yayıncılık yaparak başarısını ve ününü de katlalan Oğuzhan Uğur’a Beyazıt Öztürk’ün varisi olarak da bakılıyor.



