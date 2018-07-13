MAGAZİN

Oğuzhan Uğur Kanal D'de program yapacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

YouTube'da kısa sürede 1 milyon aboneyi aşan ve videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen fenomen Oğuzhan Uğur, o kanal ile anlaşma yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Oğuzhan Uğur Kanal D'de program yapacak!

YouTube’da Babala ve Onedio kanalında ürettiği içeriklerle kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan Oğuzhan Uğur, Kanal D ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda televizyonda program yapmaya başlayacak.

"İŞİ AZICIK BÜYÜTTÜK"
Uğur, müjdeli haberi Twitter hesabından "İşi azıcık büyüttük. Bakalım nasıl olacak?" sözleriyle duyurdu.

oguzhan

Şarkıcı Oğuzhan Uğur, bu kimliğinin yanı sıra yayıncılık yaparak başarısını ve ününü de katlalan Oğuzhan Uğur’a Beyazıt Öztürk’ün varisi olarak da bakılıyor.

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Oğuzhan Uğuru da kaybettik. gg wp ez
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