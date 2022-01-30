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Okan Bayülgen'den şok çıkış: "Erkan Petekkaya akıl hastası"

30.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'nün yeni bölüm konuğu Sinan Akçıl oldu. Akçıl, canlı yayında oyuncu Erkan Petekkaya ile yaşadığı anılardan ve telefon görüşmelerinden bahsetti. Okan Bayülgen'in ise Petekkaya için "Akıl hastası" yorumunda bulunarak "Allah saklasın, onun komşusu olmak ne fena bir şeydir." demesi dikkat çekti.

Okan Bayülgen'den şok çıkış: "Erkan Petekkaya akıl hastası"

Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan Sinan Akçıl, oyuncu Erkan Petekkaya ile yaşadığı anılardan bahsetti. Ünlü şarkıcı, Petekkaya'nın gece yarılarında dahi kendisini aradığını anlattı.

"SABAH KARŞI ARADI"

Akçıl, "Erkan Petekkaya sabaha karşı beni aradı bir gün. Dedi ki 'Ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım, buna söz yazar mısın?' Attı bana. Eyvah dedim şimdi, külfet hani. Çünkü birisi böyle bir şey attığı zaman bana külfet geliyor yani, kırmamak da istediğim bir adam çünkü." şeklinde konuşarak Erkan Petekkaya'nın gece geç saatlerde kendisini aradığından söz etti. Akçıl, ayrıca saat kaç olursa olsun Petekkaya'nın telefonunu cevapladığını anlattı.

"ERKAN PETEKKAYA AKIL HASTASI"

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Okan Bayülgen ise söze girerek "Erkan Petekkaya bence akıl hastası. bunu bir heyetin söyleyip bu adama teşhisi koyması lazım. Abi müthiş, böyle bir enerji... Neresinde aküsü varsa bunu bulmak lazım. Ya düğmesini kapatacaksın bu adamın belli bir saatte, müthiş çalışıyor." şeklinde konuştu.

IŞIKLARI KAPATIP EVDE YOK ROLÜ YAPMIŞ!

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Şarkıcı Sinan Akçıl, Petekkaya ile bir ara komşu olduğundan da söz etti. Petekkaya'nın evinin bahçesine gelip "Sinan Sinan" diye bağırdığını anlatan şarkıcı, oyuncuya görünmemek için ışıkları kapatıp evde yokmuş rolü yaptığından bahsetti. Akçıl sebep olarak ise "Çünkü onunla bir konuşursak 2 gün sürecek" dedi.

"ALLAH SAKLASIN, ONUN KOMŞUSU OLMAK NE FENA BİR ŞEYDİR"

Okan Bayülgen'in, sanatçının anlattıklarına karşılık " Allah saklasın, onun komşusu olmak ne fena bir şeydir." yorumunda bulunması dikkat çekti.

SAHNEDE İNTİHAR ETTİ!

Bayülgen ayrıca kendi rol aldığı tiyatro oyununda daha önce Petekkaya'nın konuk olduğu bir anıdan bahsetti ve Petekkaya'nın kendisine verilmiş olan rolde yazılmadığı halde sahnede intihar ettiğini anlattı. Bayülgen, "Oradan masadan bıçak aldı, gırtlağını kesti, kıvrandı" diyerek Petekkaya'nın rolde yer almayan sahneleri kendisinin eklediğinden söz etti.

Ünlü komedyen, Petekkaya için "Bunda çocuk gibi ben daha fazla bir şey katayım güdüsü var" dedi.


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Erkan Petekkaya Okan Bayülgen Sinan Akçıl
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