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Okan Buruk'tan Başakşehir galibiyetine rağmen beklenmedik itiraf!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.01.2025 22:08
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Süper Lig'de Başakşehir'i Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkartan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulunarak flaş bir itirafta bulundu. İşte sözleri...

Okan Buruk'tan Başakşehir galibiyetine rağmen beklenmedik itiraf!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulunarak, dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"İKİ TAKIM DA KAZANACAK TOPU OYNAMADI"

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Galibiyeti değerlendiren Okan Buruk, "Hava şartları çok zorladı. Maça tam olarak giremedik. Zorlu hava şartları vardı, soğuktu, yağmurluydu. Oyunun gidişatını etkileyen engellerdi. İki takım da bu yüzden uzun top attı. Topa sahip olmayı sevne iki takım, çok fazla uzun top oynadı. Rakibimizin 1-1'i yakalaması vardı. Ondan önce 2-0'ı yakalayabilirdik. 1-1 sonrası da hücumda hamleler yapmaya çalıştık. Sonra ikinci golü bulduk. Sonrasında koruma ve rakibimizin uzun toplarına engel olmak için Kaan'ı önliberoya, Sallai'yi sağ beke çektik. Maçın sonuna kadar istediğimiz gibi gitti. Hücumda bireysel yeteneklerimizi daha iyi sergileseydik daha farklı olabilirdi. Hava şartları, hücum oyuncularımızın yeteneklerini sergilemesine engel oldu. Rakibimiz de maçın içindeydi. Başakşehir, bugün farklı bir dizilişle oynadı. Bazen 3'lü bazen 4'lü oynadılar. Burası kendi sahaları, burada uzun top, direkt top ve savunma arkası topları denediler. Günün sonunda kazandık. Bu tü maçları kazanmak önemli. Kazanacak topu, iki takım da oynamadı. Çok da güzel, keyifli bir maç olmadı. En büyük etkenlerden biri hava şartlarıydı." ifadelerini kullandı.

"YUNUS AKGÜN BİR SONRAKİ MAÇA KALDI"

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Kenardan gelecek oyuncuların önemini vurgulayan başarılı teknik adam, "Sallai sağ bek, sol bekte opsiyon, hücum da opsiyon. İyi de oynuyorlar. Birçok şeyi düşündük, hangi oyuncularla oynayabiliriz diye. Sallai oyunun devamında kulübeden getirecek kanat oyuncusu önemliydi. Kenardan gelip bize katkı verecek Sallai, Batshuayi, Yusuf Demir gibi oyuncular kulübede olsun istedik. Oyunun devamında onu kullandık. Birebiri de oynuyor. Kaan'ı merkeze çekip yüksek topları almak istedik. Sallai iyi insan, iyi karakter. Kaç dakika oynarsa oynasın bu performansı gösteriyor. Bugün Barış yıldızlaştı. Yunus birçok şans yakaladı, daha iyi bitirebileceği pozisyonlar vardı. Yunus'un bitiriciliği bir sonraki maça kaldı." dedi.

"DAHA 18 TANE MAÇ VAR!"

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Daha 18 maçın olduğu ve hiçbir şeyin bitmediğinin altını çizen Buruk, "Geçen sene oyuncularımıza, tüm maçları kazanma hedefini göstermiştik. Bu olur ya da olmaz, futbolun içinde olur. Kasımpaşa maçı 3-0'ken 3-3 bitti. Eyüpspor maçı, yaklaşık 30'a yakın şut, 10-12 tane pozisyon. Top girmeyince girmiyor. Bu tür beraberlik olur. Bugünkü gibi attığınız gollerle kazanabiliyorsunuz. Futbolun içinde her şey var. Hedefimiz her maçı kazanmak. Hepsi bizim için final. Önümüzdeki hafta yine final, ikinci devre başlıyor. Hatay deplasmanı kolay değil bizim için. Devamında Avrupa var, orası da önemli ve değerli. Sakatların iyileşmesi var. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Amacımız şampiyonluk ama hiçbir şey bitmedi. 3 puanlı sistem, her takım için bir şans. Bizim de kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Konsantrasyon devam edecek. Hiçbir zaman da havaya girmeyeceğiz. Çok erken. Oynanacak 18 tane daha maç var." şeklinde konuştu.

"ONLARLA BİRLİKTE OLMAK GALATASARAY İÇİN..."

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Tecrübeli futbolcularından Mertens ve Muslera hakkında da ayrı bir parantez açan Buruk, "Mertens ve Muslera çok önemli, çok değerli. Geçen sene de performans verdiler. Onların burada o performansta oldukları sürece, Galatasaray'ın kapısı onlara hep açık. Performansları iyi olmasa bile açık. Soyunma odası için çok önemli Muslera. Takımın önemli etkenlerinden biri. Soyunma odasındaki elimiz, ayağımız. Çok önemli bir birey. Türk futboluna önemli katkılar yaptı. İsteğimiz bu oyuncuların bizle devam etmeleri. Geçen sene de öyle yaptık. Sezon sonu doğru bu görüşmeleri yaptık. Hem oyuncular hem biz kararımızı vereceğiz. İkisi de bizim için çok önemli. Onların istediği yerde onlarla birlikte olmak Galatasaray için mutluluk." sözlerini sarf etti.

GABRIEL SARA'NIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA

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Hafta için oynanılan Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Gabriel Sara'nın hakkında durum bilgilendirmesi veren Buruk, "Sara'nın sakatlığını takip edeceğiz. Klinik olarak ağrıları şiddetli değil ama MR görüntülemesinde bir şey olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemeler olacak. Gün tarih veremiyoruz ama hafta hafta deneyeceğiz." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

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Okan Buruk, transfer döneminde birçok isimle görüştüklerini söyleyerek "Transferde görüştüğümüz birçok oyuncu var. İsim konuşmamak, oyunculara saygı duymak gerekiyor. Bu görüşmeleri sürdürüyor. Türk mü olur, yabancı mı olur. Birçok isimle görüşüyoruz. Transfer bitene kadar süre var. Yarın başlıyor resmi olarak. Sonra 1 aylık süre var. Görüştüğümüz çok fazla oyuncu var." ifadelerini kullandı.

"MUSLERA GEREKEN CEVABI VERDİ"

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Torreira'ya yönelik kullandığı sözlere yönelik Buruk, "Torreira iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı, değerli oyuncu. Ligin en iyi orta sahalarından biri. Muslera buna gerekli cevabı verdi. Yeni adını Kıvanç olarak açıkladı. Önemli bir oyuncu Torreira bizim için. İşini doğru şekilde yapıyor. Oyuncular üzerinden çok konuşmak doğru değil. Allah sizin başınıza bir sonraki maç farklı bir şey getirebiliyor." yanıtını verdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Başakşehir galatasaray
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