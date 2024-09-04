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Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Osimhen açıklaması! ''Telefonla görüştüm ve ikna oldu"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.09.2024 09:38
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen ve Kerem Aktürkoğlu transferleri hakkında konuştu. Osimhen'i telefonda görüntülü konuşarak ikna ettiğini ifade eden Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına da değindi.

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Osimhen açıklaması! ''Telefonla görüştüm ve ikna oldu"
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan gündeme dair açıklamalar geldi.

"OSIMHEN'LE KONUŞTUM VE İKNA OLDU"

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"Benim bir tarzım var. Futbolcuyla telefonda görüntülü konuşmak gibi... Osimhen'le konuştum ve ikna oldu. Galatasaray'a gelmeyi çok heyecan verici buldu. Zaten aklımda da çift forvete dönme fikri vardı. Böyle bir fırsat kaçmazdı."

"KEREM'İN AYRILIĞI BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

kerem

"Benim için sürpriz oldu. Aslında istemiyordum ama Kerem, 'Benim için hayatımın fırsatı ve bunu değerlendirmek istiyorum' dedi. Oyuncu gitmeyi kafasına koymuşsa dur diyemezsin. Böyle bir durumda kafası belki hep orada olacaktı. Kerem'e başarılar diledim ve izin verdim." (Milliyet)

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Kerem Aktürkoğlu galatasaray Osimhen
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