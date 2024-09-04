Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Osimhen açıklaması! ''Telefonla görüştüm ve ikna oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan gündeme dair açıklamalar geldi.
"Benim bir tarzım var. Futbolcuyla telefonda görüntülü konuşmak gibi... Osimhen'le konuştum ve ikna oldu. Galatasaray'a gelmeyi çok heyecan verici buldu. Zaten aklımda da çift forvete dönme fikri vardı. Böyle bir fırsat kaçmazdı."
"Benim için sürpriz oldu. Aslında istemiyordum ama Kerem, 'Benim için hayatımın fırsatı ve bunu değerlendirmek istiyorum' dedi. Oyuncu gitmeyi kafasına koymuşsa dur diyemezsin. Böyle bir durumda kafası belki hep orada olacaktı. Kerem'e başarılar diledim ve izin verdim." (Milliyet)