Okan Buruk'tan Zaha, Kerem ve Köhn açıklaması: 'Bizimle birlikte devam edecekler'

Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma akşamı kendi sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı kırmızılı ekipte, hedef lige 3 puanla başlayabilmek.

"ZAHA'YA TAKIMDAN BİR ARKADAŞI 'HOCA SENİNLE İLGİLİ ELEŞTİRİ YAPTI' DEMİŞ"

Takımın akşam antremanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Kupa maçının ardından Zaha ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili de konuştu.

Buruk, Süper Kupa maçının ardından yaptığı basın toplantısında "10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Barış'ın sağ beke geçmesini, dizilişi 4-3-2 olarak dizilmemiz gerektiğini söyledim. İsim olarak ona söyledim. O gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. Barış sağ bek pozisyona geçemedi. Kerem stopere geçti. Orada karışıklığa dahil olmak istedim. " ifadelerini kullanmıştı. Bir basın mensubunun sorusu üzerine Buruk, Zaha ile daha sonra konuştuğunu belirterek "Zaha ile de konuştum. Takım içinde başka arkadaşı gidip 'Hoca senine ilgili eleştiri yaptı' demiş. Bunu onunla konuşup açıklama yaptım. Onu suçlayıcı eleştirici bir şey olmadığını anlattım. O da 'Haklısınız' dedi. Böylece konu kapandı. Oyuncularla aramızda böyle kaliteli diyaloglar var." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KAOS ORTAMINDAN UZAKLAŞMALIYIZ"

"Süper Kupa maçı öncesinde de söylemiştim. Sezon başı iki takım da hazır değil. İlk resmi maçımızdı aradan da 1 haftalık süre geçti. 5 oyuncumuz Milli Takım'daydı. Bu oyuncularımız döndükten 10 gün sonra tekrar maça çıkardık. Sezon başını en düşük

kayıpla geçmek gerekiyor. Süper Kupa sonucu bizi çok üzen yaralayan bir sonuçtu.Bundan muhakkak dersler çıkaracağız. Biz son 2 senenin şampiyonuyuz. 2 sene sezon başı hep bir kaos yaratılmaya çalışılıyor. Kaos ortamından uzaklaşmalıyız taraftarımız takıma güvensin. Sorunsuz ve güçlü bir kadroya sahibiz. "

"OYUNCULARIMIZ ÇOK MOTİVE"

"Rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar başlayacağız. Oyuncularımız çok motive. Çok önemli bir sezona başlıyoruz. Biz başımızı kaldırdık kendimize güveniyoruz. Mağlubiyetleri en büyük sorumlusu her zaman benim bunu hep söyledim. Kazandığımız zaman ise hep beraber kazanırız. Bazı teknik açıklmalar yapıyoruz ama bunu da farklı şekilde yorumluyorlar. Belki de teknik açıklamaları daha az yapmak lazım."

KEREM VE KÖHN TRANSFERİ

Buruk, Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için yaptığı transfer teklifiyle ilgili gelen bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Kerem ve Köhn bizim oyuncularımız ve devam edecekler. 2 gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. Transfer dönemi bitene kadar biz de oyuncu alabiliriz bizden de oyuncu gidebilir. Buna hazırlıklı olmamız lazım. 3 tane transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz. İhtiyacımızı görebiliriz bunu da en doğru şekilde yapmamız lazım. Son maçla ilgili

Olimpiyat Stadyumu her zaman kabustur. Biz oyuncularımızın saygısına sevgisine her zaman inanıyoruz. Oyuncularımızın sahadan çıkarken de bazen tepkileri olabilir. Bu illa ki hocaya kızmak değildir. Oyuncu bazen kendisine de tepki gösterebiliyor. Dünyanın her yerinde bunlar olabiliyor."