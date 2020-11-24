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Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? İşte Okan Karacan son hali

24.11.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? İşte Okan Karacan son hali

Bir dönemin en ünlü sunucularından olan Okan Karacan verdiği kilolarla yeniden gündemde. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü isim televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? İşte Okan Karacan son hali ve hakkında tüm merak edilenler…

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan sunucu, radyocu, oyuncu ve program yapımcısı Okan Karacan verdiği kilolar ile tekrar gündeme geldi. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı. Şimdi Okan Karacan kaç kilo sorusuna yanıt aranıyor. 1 yılda 80 kilo veren ünlü isim, yeni görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Peki, Okan Karacan kaç yaşında? Okan Karacan nereli? İşte Okan Karacan son hali ve hakkında merak edilenler...

okan karacan

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OKAN KARACAN KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu olan Karacan 43 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Özel Terakki Lisesi’nde tamamlayan Karacan, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazandı ancak bu üniversiteyi tamamlamadı. 2001 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazandı. Buradaki eğitimini ise 8 yılda tamamladı.

okan karacan

Bu süreçte çocuk tiyatrolarında çalışan ünlü isim 2002 senesinde Tiyatro Portakal bünyesinde Sigara Böreği adlı tiyatro oyununda yer alarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

okan karacan

Ardından tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler’de devam ettirdi ve bu süreçte kendini geliştirdi. Tiyatrodan sonra televizyona geçiş yapan Karacan, çok sayıda programda sunuculuk yaptı ve kimi televizyon programlarının yapımcılığını üstlendi. Aynı zamanda bu süre zarfında pek çok televizyon dizisinde rol alan ünlü isim, bu dönemde iki radyo programında da sunuculuk yaptı. Sinemada da oyunculuk yapan Karacan, Çılgın Dershane filmlerinde Doktor Bilgin karakterine hayat verdi.

okan karacan

Karacan’ın yer aldığı televizyon programları arasında Şakamatik, Taksi, Çocuktan Al Haberi, Şakarazzi, Yılbaşı Eğlencesi, Sayısal Gece Çekilişleri, Sabah Kuşağı, Günbe Gün, Oyunbozar, Kabare, Buzda Dans ve Şarkı Söylemek Lazım bulunuyor.

demet ve alişan ile sabah sabah

Ünlü ismin rol aldığı televizyon dizileri arasında Salacak Öyküleri, Hayat Bilgisi, Bir Varmış Bir Yokmuş, Sevda Tepesi, Dedektif Biraderler, Çılgın Dershane Üniversite yer alıyor. 1994 senesinde İstanbul’da liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış olan Karacan, Gamlıbaykuş ve Karacanonair radyo programlarını da yaptı. Okan Karacan eşi Zeynep Kadıoğlu ile 2014 yılında dünya evine girdi. Okan Karacan kilo verdikten sonra ise bambaşka bir görünüme sahip oldu.

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