Okan Karacan kimdir? Okan Karacan kaç yaşında, nereli? İşte Okan Karacan son hali

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan sunucu, radyocu, oyuncu ve program yapımcısı Okan Karacan verdiği kilolar ile tekrar gündeme geldi. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı. Şimdi Okan Karacan kaç kilo sorusuna yanıt aranıyor. 1 yılda 80 kilo veren ünlü isim, yeni görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Peki, Okan Karacan kaç yaşında? Okan Karacan nereli? İşte Okan Karacan son hali ve hakkında merak edilenler...

OKAN KARACAN KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu olan Karacan 43 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Özel Terakki Lisesi’nde tamamlayan Karacan, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazandı ancak bu üniversiteyi tamamlamadı. 2001 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazandı. Buradaki eğitimini ise 8 yılda tamamladı.

Bu süreçte çocuk tiyatrolarında çalışan ünlü isim 2002 senesinde Tiyatro Portakal bünyesinde Sigara Böreği adlı tiyatro oyununda yer alarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.