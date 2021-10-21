Okan Kurt Deniz Akkaya'ya sert çıktı: Taraflı konuşacaksan...

Demet Akalın’ın eski kocası ve sevgilisi Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle kavga etmişti. Demet Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etmişti. Yaşanan arbede ise kameralara anbean yansımıştı.

Okan Kurt, Söylemezsem Programı'na katıldı ve sunucu Deniz Akkaya ile ters düştü. Okan Kurt, Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak restorandaki arbedenin nedenini ve arka planda yaşanılanları anlatırken Akkaya'nın tavrından rahatsız oldu.

Okan Kurt Akkaya'ya sert çıkarak "Sen orada yoksun! Taraflı konuşacaksan konuşmayı bitireyim. Ben bunları sana anlattım bir daha anlatıyorum. Ben bir konuşayım Denizciğim" diyerek tepki gösterdi.

