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Okan Kurt Deniz Akkaya'ya sert çıktı: Taraflı konuşacaksan...

21.10.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Demet Akalın'ın sevgilisi Okan Kurt, Beykoz'da tartıştığı kişiyle kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Okan Kurt’un oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişiye saldırdığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor. Bu anlar için kendini savunan Kurt Deniz Akkaya'ya sert çıktı.

Demet Akalın’ın eski kocası ve sevgilisi Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle kavga etmişti. Demet Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etmişti. Yaşanan arbede ise kameralara anbean yansımıştı.

Okan Kurt, Söylemezsem Programı'na katıldı ve sunucu Deniz Akkaya ile ters düştü. Okan Kurt, Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak restorandaki arbedenin nedenini ve arka planda yaşanılanları anlatırken Akkaya'nın tavrından rahatsız oldu.

Okan Kurt kavganın detayını anlattı! &quot;Elinde muşta vardı! Anneme dirsek atıp küfretti&quot;Okan Kurt kavganın detayını anlattı! "Elinde muşta vardı! Anneme dirsek atıp küfretti"

Okan Kurt Akkaya'ya sert çıkarak "Sen orada yoksun! Taraflı konuşacaksan konuşmayı bitireyim. Ben bunları sana anlattım bir daha anlatıyorum. Ben bir konuşayım Denizciğim" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Deniz Akkaya
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