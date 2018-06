Okay Yokuşlu: Yurt dışında oynama hayalim var

"KADRO KALİTEMİZ ÇOK İYİYDİ" Tamamlanan sezonda, yaptıkları kritik hataları açıklamakta zorlandıklarını ifade eden Okay, şunları söyledi: "Trabzonspor'a yakışmayan, değişik bir durumdu. Bunu yaşamamamız gerekiyordu. Tecrübeli ve ligi bilen oyuncularımız da var. Buna rağmen oldu. Olmaması gerekirdi. Bence bu sezonki kadro çok iyi oyunculardan kuruluydu. Diğer takımlarla kıyaslama yaptığımızda kadro kalitesi anlamında çok iyi durumdaydık. Çok daha farklı olabilirdi. Şimdi yeni yönetimimiz var. Onlarla birlikte bazı şeyler değişecektir, bir planlama yapılacaktır. Eksiklikler giderilecektir ve umarım her şey daha iyi olacaktır."

"EN İYİ PERFORMANSIM BU SEZONDU" Bu sezon en iyi sezonlarından birini geçirdiğini anlatan Okay, şöyle devam etti: "Trabzonspor'a geldiğimden beri maç sayısı anlamında iyi bir grafik çizdiğimi düşünüyorum. Kendime göre her sezon daha iyiydim. En iyisi de bu sezon oldu. Oynadıkça özgüvenim arttı. Yapım gereği yaptığım hatalardan tecrübe kazanabiliyorum ve o hatayı tekrar yapmamaya çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirme yönünde adımlar atmayı istiyorum. Tüm bunlar performansımın artmasına sebep oldu.

"KAYSERİSPOR'DA FUTBOLUN İKİ YÖNLÜ OYNANDIĞINI FARK ETTİM" Profesyonel sözleşmeye imza attığında 10 numara pozisyonunda oynadığını söyleyen Okay, şu ifadeleri kullandı: "İlk başlarda tamamen hücuma dayalı bir futbol anlayışım vardı. Hatta hocalarım defans yönümü eksik bulurlardı. Sonra Kayserispor'daki ikinci sezonumda futbolun iki yönlü oynandığını fark ettim. Tek taraflı oynayınca bazı şeyler eksik kalıyordu. Ben de fiziğimden dolayı bu durumu avantaja dönüştürmeye çalıştım. İki yönlü oynamaya çalıştıkça karşılığını olumlu anlamda almaya başladım. Ardından ön liberoda oynamaya başladım. Pozisyonum gereği defansa daha yakınım ancak çocukluktan gelen o gol atma istediği sürekli kafamın içinde. Görevim takımın organizasyonunu sağlamak, iyi bir defans hattı oluşturup, oyun kurmak ama bu mevkide oynayan oyuncuların da fırsat buldukça takıma gol ve asist katkısı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Modern futbol bunu gerektiriyor. Sadece ön liberolar değil, her mevkide oynayan oyuncuların birkaç iş yapması, oyunu iki yönlü oynaması lazım."

"YURT DIŞINDA OYNAMA HAYALİM VAR"

Okay, takımda kalıp kalmayacağına yönelik ise şu ifadeleri kullandı: "Milli takımda oynayacağımız maçları iyi bir şekilde geçirmek ve sezonu tamamlamak istiyorum. Gelecek sezonla ilgili şu an net bir şey yok. Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum. Trabzonspor'da çok güzel günler geçirdim. Milli takıma buradan gittim. Birçok deneyimi burada kazandım. Ancak zamanın ne getireceğini bilemiyorum, bekleyip göreceğiz. Benim için iyi olacağını düşünerek Trabzonspor'a geldim ve her geçen gün ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bir futbolcunun fiziki yeterliliğinin yanı sıra mental gücü de çok önemli. Dışarıdaki tepkiler kişiyi çok etkiliyor. Burada her şey pozitif. Her futbolcunun iyi oynadığı zaman adının transferle anılması normal. Şartları hep genel olarak değerlendirme düşüncesindeyim. Bunların çıkması doğal. Bazı transfer iddiaları gerçekten asılsız. Hiç alakası olmayan haberler çıkıyor. Zamanın neler getireceğini göreceğiz."