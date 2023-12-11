Öksürüğü ne keser? En hızlı öksürük kesici önerileri

Öksürük farklı nedenlere bağlı olarak görülebilen bir durumdur. Sadece soğuk algınlığı, viral enfeksiyonlar nedeni ile görülebildiği gibi çok ciddi rahatsızlıkların habercisi olarak da kendini gösterebilir. Özellikle uzun süren öksürüklerde en kısa sürede doktor kontrolüne gidilmelidir. Hangi sebebe bağlı olarak görüldüğü doktor tarafından tespit edilmeli ve doktorun belirlediği tedaviye harfiyen uyulmalıdır. En sık görülen öksürük türleri şunlardır:

Balgamlı öksürük: Bu tür öksürük prodüktif öksürük olarak da adlandırılır. Ağırlıklı olarak sigara kullanan kişilerde görüldüğü bilinmektedir. Ancak bronşektazi gibi önemli bir hastalığın belirtisi de olabilir.

Kuru öksürük: Balgamsız bir öksürük türüdür. Boğazda bir gıcık hissi oluşturur. Ateş, halsizlik ve mide bulantısı ile birlikte yaşanmıyorsa çok ciddi bir hastalık belirtisi olmadığı bilinmektedir.

Alerjik öksürük: Kişilerin duyarlılıklarına göre alerjik reaksiyon olarak görülebilir. Bu şekilde görülen öksürükler için alerji testleri yapılır ve öksürüğün kaynağı belirlendikten sonra tedavi uygulanır.

Öksürüğe neden olabilecek durumlar nelerdir?

Öksürük birçok nedenden kaynaklı olarak görülebilir. Ağırlıklı olarak öksürüğe neden olan durumlar şunlardır:

Akciğerde sıvı toplanması

Grip

Nezle

Astım

Geniz akıntısı

Reflü

Tüberküloz

Kalp yetmezliği

Farenjit

Soğuk algınlığı

Öksürüğü ne keser?

Öksürük en yaygın görülen durumlar arasında yer alır. Birçok kötü ve ciddi hastalığın belirtisi olarak görülebildiği gibi soğuk algınlığı, grip ve nezle durumlarında da görülebilir. Farklı öksürük türleri için uygun görülen tedavi yöntemleri de çeşitlilik gösterir. Ancak genelde ilk alınacak önlemler çok ciddi nedenlere bağlı olmayan öksürük türlerinin kesilmesi için yeterli olabilir.

En hızlı öksürük kesicilerden bazıları şunlardır:

Bal tüketmek

Buhar solumak

Sıcak bitki çayları tüketmek

Ilık ve tuzlu su ile gargara yapmak

Zencefil, limon, bal ve karabiber ile hazırlanan bir karışım tüketmek

Öksürük şurubu nasıl kullanılır?

Öksürük şurubu tüm ilaçlar gibi doktor önerisi ile bilinçli bir şekilde tüketilmelidir. Genel olarak öksürük şurupları yemeklerden sonra ve ağız yolu ile tüketilir. Farklı yaş grupları için kullanılabilen farklı öksürük şurupları vardır. Doktorun koyduğu teşhisten sonra onun verdiği dozlarda ve sürelerde alınmalıdır.

Bazı öksürük şurupları yaş gruplarına göre şu oranlarda tüketilebilir:

1 / 6 yaş arası çocuklar günde 2 kez 5 ml

6 yaş üstü çocuklar günde 2 kez 10 ml

Yetişkinler günde 2 ya da 3 kez 10 ml

Ancak doktorun verdiği dozlar baz alınmalı ve öksürük durumunda doktora danışmadan öksürük şurubu içilmemelidir.

Öksürük kesici doğal yöntemler nelerdir?

Öksürük bitkisel tedavisi sıklıkla dile getirilen durumlardan biridir. Zararsız olarak kabul edilen öksürük türlerinde genelde evde hazırlanan bazı besinler ve karışımlarla öksürüğün önünü kesebilmek mümkün olabilir. Bu durumlardan bazıları şunlardır:

Bal ve limon ile birlikte tüketilen bitki çayları

Bol su içerek boğaz kısmını nemli tutmak

Bal ve limon karışımı tüketmek

Ballı ya da mentollü boğaz pastilleri emmek

Tuzlu su ile gargara yapma sureti ile mukus atmak

Tavuk suyu ya da et suyu tüketmek

Hatmi kökü tüketmek

Zencefilli çay tüketmek

Meyan kökü tüketmek

Zerdeçal tüketmek

Kaynamış suya pekmez ile tereyağı ekleyerek tüketmek

Öksürük kesici doğal tedavi yöntemlerinden biri olarak doktor onayı ile şu tarif kullanılabilir:

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı zencefil (toz hâlinde)

1 çay kaşığı toz karabiber

1 çay kaşığı toz tarçın

yarım limon





