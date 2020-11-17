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Oktay Kaynarca açıkladı! Necati Şaşmaz ile ortak proje var mı?

17.11.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana gelen Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz ile ortak proje iddialarına açıklama getirdi.

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ekrana gelen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, bir kuyumcudan maskesiz çıkarken görüntülendi.
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Muhabirlere 'arkadaşımın dükkanı aman maskesiz geziyor diye haberler yapmayın' şeklinde takılan Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde birlikte rol aldığı Necati Şaşmaz ile ortak proje var mı sorusuna da yanıt verdi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde mi oynayacak?Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde mi oynayacak?

Sık sık gündeme gelen “Necati Şaşmaz ile aynı projede yer alacakları” iddialarını “Hayır öyle bir şey yok” diyerek net bir dille yalanladı.

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