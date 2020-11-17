Oktay Kaynarca açıkladı! Necati Şaşmaz ile ortak proje var mı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ekrana gelen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, bir kuyumcudan maskesiz çıkarken görüntülendi.



Muhabirlere 'arkadaşımın dükkanı aman maskesiz geziyor diye haberler yapmayın' şeklinde takılan Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde birlikte rol aldığı Necati Şaşmaz ile ortak proje var mı sorusuna da yanıt verdi.

Sık sık gündeme gelen “Necati Şaşmaz ile aynı projede yer alacakları” iddialarını “Hayır öyle bir şey yok” diyerek net bir dille yalanladı.



