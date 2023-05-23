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Oktay Kaynarca'lı Ben Bu Cihana Sığmazam'da şok ayrılık! İkisi birden veda ediyor!

23.05.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salı akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Ben Bu Cihan'a Sığmazam, izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü ile farklı heyecanlar sunan dizide iki sevilen karakterin ayrılacağı iddia edildi.

Oktay Kaynarca'lı Ben Bu Cihana Sığmazam'da şok ayrılık! İkisi birden veda ediyor!

Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimleri kadrosunda bulunduran Ben Bu Cihan'a Sığmazam, ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Sezon finaline doğru ilerleyen diziye Eren Vurdem ve Aslı Melisa Uzun veda edecek.

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Gazeteci Birsen altuntaş'ın haberine göre, bu akşam 32. bölümü ile ekrana gelecek olan ATV'nin sevilen dizisinde ayrılık yaşanıyor. Azamet ve Melike karakterleri bu akşam yayınlanacak olan bölüm ile diziye veda edecek.

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Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un hayat verdiği Melike, Orhan'ın ölümüyle zor durumuna düşerler.

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Karı koca hayatlarıyla ilgili önemli bir karar vermek zorunda kalırlar.

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Proje tasarımı Oktay Kaynarca ve Onur Tan'a ait olan dizi için yeni sezon açıklaması henüz yapılmadı. ATV'nin en çok izlenen yapımı Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı şu an için bilinmiyor.

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