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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a flaş transfer

08.09.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Özgü Namal'ın da setini ziyaret ettiği diziye bomba bir isim katıldı.

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a flaş transfer

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Güzel Adamlar Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin şu günlerde 3. bölümü çekiliyor.

Yeni bir değişiklik olmazsa 20 Eylül’de yayınlanması planlanan dizinin ekibine çok başarılı bir oyuncu katıldı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Burak Altay, “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ekibine katıldı.

Ünlü oyuncu, Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı, Onur Tan’ın ise yönettiği dizide Habib rolüne hayat verecek.

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