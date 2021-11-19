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Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

19.11.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir kişi, bir okulun bahçesinde balkon korkuluğuna asılı halde bulundu. Kara yollarında işçi olarak çalıştığı belirtilen şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Şehit Turgay Uğantaş İlkokulunda meydana geldi.

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OKULUN BALKON KORKULUKLARINDA ASILI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından, okulun balkon korkuluklarında bir şahıs asılı olarak bulundu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KARA YOLLARINDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kimliği tespit edilen şahsın 40 yaşındaki Tarık Temiz’in olduğu tespit edildi. Buradaki yapılan incelemenin ardından Temiz’in cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Tarık Temiz’in kara yollarında işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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