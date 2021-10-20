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  4. Okulda başlayan tartışma vahşetle bitti! Liseli Boran'ı öldüren okul arkadaşı tutuklandı

Okulda başlayan tartışma vahşetle bitti! Liseli Boran'ı öldüren okul arkadaşı tutuklandı

20.10.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, okul arkadaşı Boran Sönmez'i (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi Z.K. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 18 Ekim saat 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez okulda bilinmeyen nedenle tartıştı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. Burada taraflar arasında kavga çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavga sırasında Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Z. K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Lise öğrencisi Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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