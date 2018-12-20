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Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

Lefkoşa'da, yaşayan Hakan D., 15 yaşındaki liseli kız çocuğunu zorla bir okula götürüp tecavüz etti. Hakim karşısına çıkan sanık 9 yıl hapse çarptırıldı. Sanığın 15 yaşındaki kızı okula zorla sürükleyip saçlarından sürükleyerek defalarca zorla cinsel ilişkiye girdiği kameralar tarafından tespit edildi.

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Kıbrıs medyasında yer alan habere göre; Lefkoşa'da 10 Temmuz 2016 tarihinde 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla bir ilkokula götürüp tecavüz edip 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Hakan D.'nin istinaf talebi reddedildi. Savcılık cezanın yükseltilmesi, Hakan Demirbüken ise ceza süresinin düşürülmesi için istinafa başvurdu.

MAHKEME TALEBİNİ REDDETTİ

Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Ahmet Kalkan’ın başkanlığında, Bertan Özerdağ ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurundaki davada İstinaf kararını açıklayan Peri Hakkı, istinaf taleplerini reddettiklerini açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
taciz tecavüz zorla cinsel ilişki Kıbrıs KKTC Lefkoşa

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