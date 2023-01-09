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  4. Okulda korku dolu anlar! Sınav notu kötü gelen öğrenci sınıfın penceresinden aşağı atladı

Okulda korku dolu anlar! Sınav notu kötü gelen öğrenci sınıfın penceresinden aşağı atladı

09.01.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir okulda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulan 7’nci sınıf öğrencisi M.Ö., okulun 2’nci katından kendisini boşluğa bıraktı. Olayda M.Ö. ağır yaralanırken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. İşte korkutan olayın detayları...

Okulda korku dolu anlar! Sınav notu kötü gelen öğrenci sınıfın penceresinden aşağı atladı

Dehşete düşüren olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, 7’nci sınıf öğrencisi M.Ö., sınıfta hocasının sınav notlarını açıklamasının ardından notunu kötü bulup kendisini 2'nci kattan boşluğa bıraktı. M.Ö. ağır yaralanırken, öğrenciye ilk müdahaleyi okul yöneticileri yaptı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencinin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

İHA

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