Okulda skandal! Müdür ve öğretmen eşinin reşit olmayan öğrencileriyle yasak ilişkileri ifşa edildi... "Üçlü ilişkiye zorlama..."

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde, 60 yaşındaki müdür David Alan Wakefield ve 54 yaşındaki öğretmen eşi Rachel Jean Wakefield'in reşit olmayan bir öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

Genç kızı üçlü ilişkiye zorladığı iddia edilen çiftin, ismi açıklanmayan öğrencileriyle dört yıl süreyle bir ilişkileri olduğu öne sürüldü.

Yetkililer Bay Wakefield'ın 20, Bayan Wakefield'ın ise 10 suçlamayla karşı karşıya olduğunu doğruladı. 14 yaşındaki genç kız ise iddiaları kabul ederken çift herhangi bir açıklama yapmamayı seçti.