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    4. Okulda skandal! Müdür ve öğretmen eşinin reşit olmayan öğrencileriyle yasak ilişkileri ifşa edildi... "Üçlü ilişkiye zorlama..."

    Okulda skandal! Müdür ve öğretmen eşinin reşit olmayan öğrencileriyle yasak ilişkileri ifşa edildi... "Üçlü ilişkiye zorlama..."

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 15:41
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    Okul müdürü David Alan Wakefield ve eşi Rachel Jean Wakefield, aralarında reşit olmayan öğrencilerini taciz etme suçlaması da dahil olmak üzere 30 suçlamayla karşı karşıya kaldı. İkili hakkında soruşturma başlatılırken görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde, 60 yaşındaki müdür David Alan Wakefield ve 54 yaşındaki öğretmen eşi Rachel Jean Wakefield'in reşit olmayan bir öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

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    Genç kızı üçlü ilişkiye zorladığı iddia edilen çiftin, ismi açıklanmayan öğrencileriyle dört yıl süreyle bir ilişkileri olduğu öne sürüldü.

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    Yetkililer Bay Wakefield'ın 20, Bayan Wakefield'ın ise 10 suçlamayla karşı karşıya olduğunu doğruladı. 14 yaşındaki genç kız ise iddiaları kabul ederken çift herhangi bir açıklama yapmamayı seçti.

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