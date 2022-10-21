Okuldaki kıyafet seçimleri nedeniyle eleştirilen öğretmen sert tepki gösterdi! “Velilerin ne düşündüğü umurumda değil”

2019 yılında Güney Afrikalı öğretmen Buhle Menziwa, okuldaki kıyafet seçimlerini gösteren sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine kısa sürede viral olmayı başardı. Okula dekolteli ve mini kıyafetlerle giden Menziwa, “Kim olduğum için yargılandığımı hissettim. Bazı yorumları okurken insanların beni kıskandığını düşünüyorum” dedi. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumların ardından hesabını gizlemeyi tercih eden Menziea, Güney Afrika’daki okullarda bir kıyafet yönetmeliği olmadığının ve istediği kıyafeti tercih edebileceğinin altını çizdi.

SOSYAL MEDYADAN SERT YORUMLAR GELDİ

Sosyal medya paylaşımlarının sonrasında kullanıcıların büyük bir bölümü öğretmeni “vücudunu göstermeyi” öğretmekle suçladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sanırım bu günlerde öğretmenler gerçek öğretimin aksine bedenleri sergilemek için orada olduklarını düşünüyorlar. Güney Afrika’daki okullarda eğitimcilerin uyması gereken kıyafet kuralları yok mu?” yorumunu yaptı.

Kıyafet yönetmeliğine yönelik eleştirilere cevap veren Menziwa, “Sosyal medyada benim hakkımda konuşuyorlar ama beni tanımıyorlar. Öğrencilerim bana her zaman bakımlı olduğum için iltifat ediyor. Hatta bazıları bana ‘Büyüdüğümde sizin gibi olmak istiyorum’ diyorlar. Bunlar benim için çok değerli” dedi.

Okullarda öğretmenler için kıyafet yönetmeliği olmalı mı? Evet! Bir kıyafet kuralına uymalılar Emin değilim Hayır öğretmenler istediğini giysin



