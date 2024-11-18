'Olacak O Kadar'ın 'Yusuf Yusuf Usta'sı Pekcan Türkeş yıllar sonra ortaya çıktı! Levent Kırca itirafı: Yokluk içinde...

Bir döneme damga vuran unutulmaz programlardan 'Olacak O Kadar'da 'Yusuf Yusuf Usta' tiplemesiyle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Pekcan Türkeş yıllar sonra ortaya çıktı.

HaberTürk'ten Aytekin Teker ile Helin Genç'in programına konuk olan Pekcan Türkeş son haliyle gündeme geldi.

NE YAPIYOR?

Tiyatroya devam eden Pekcan Türkeş; "Üsküdar Koza Tiyatrosu'nda yeni oyuncular yetiştirip, çeşitli tiyatro oyunlarında rol alıp, sahne hayatımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.



Levent Kırca hakkında da konuşan Pekcan Türkeş "Levent çok kontrollü bir insandı aslında. Levent'in, Beykoz'da sadece bir evi vardı. Onu da oğlu Oğulcan'a almıştı zaten. Son dönemleri maalesef yokluk içinde geçti. Borçları vardı. Kirasını ödeyemediği zamanlar olmuştu" dedi.