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Olay iddia! Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

30.01.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Atışı, Babil gibi projelerde de yer alan Selahattin Paşalı, ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisindeki Osman rolü ile ününe ün kattı. Osman rolü ile oldukça iyi bir çıkış yakalayan Selahattin Paşalı'nın baba olacağı iddia edildi. Sevgilisi Lara Tümer'in hamile olduğu iddiasından sonra sorular peş peşe geldi.

Olay iddia! Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

En son Aşk 101 projesindeki 'Osman' rolü ile izleyicilerin karşısına çıkan genç oyuncu Selahattin Paşalı'nın baba olacağı iddiası gündem yarattı. İddialara göre Selahattin Paşalı'nın 2 yıldır birlikte olduğu ve dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e çok benzetilen sevgilisi Lara Tümer hamile. Peki Selahattin Paşalı ile Lara Tümer evlenecek mi?

Olay iddia! Ask 101in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

SELAHATTİN PAŞALI BABA OLUYOR!

Selahattin Paşalı'nın 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer'in 4 aylık hamile olduğu iddia ediliyor. Ayrıca ikilinin evlilik hazırlığında olduğu söyleniyor.

Olay iddia! Ask 101in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

Tüm bu iddialar gündemde dolaşırken ikiliden henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Selahattin Paşalı sevgilisi Lara Tümer ile Instagram'da sık sık fotoğraf paylaşıyor.

"YERLİ BARBARA"

Selahattin Paşalı'nın sevgilisi Lara Tümer hakkında sosyal medyada oldukça yorum yapıldı. Dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzetilen Lara Tümer hakkında kullanıcılar, "Yerli Barbara" tarzında yorumlar yaptı. Lara Tümer Instagram'da, 'lara_tumer' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Lara Tümer ve çok benzetildiği Barbara Palvin'in fotoğrafları...

Olay iddia! Ask 101in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

Olay iddia! Ask 101in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

Olay iddia! Ask 101in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

Olay iddia! Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

Olay iddia! Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı baba oluyor! Düğün hazırlıklarına başladı

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