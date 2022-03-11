Olay iddia! Rusya, korsan yazılımı yasallaştırıyor

Rusya, Ukrayna'ya işgal girişimi başlatması sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya başlamıştı. Ülkeye Microsoft, Sony, Adobe ve Apple gibi şirketler tarafından teknoloji ve yazılım yasakları getirilmiş, hatta EA, Ubisoft, Take-Two, CD Projekt Red gibi bazı oyun şirketleri de oyunlarını satın alınamaz hale getirmişti. Atılan bu adımlar sonrası Rusya, iddialara göre korsanlığı yasallaştırıyor.

RUSYA, "KORSAN YAZILIM CEZALARINI KALDIRACAK" İDDİASI!

Rus hükümetinin yazılım korsanlığını yasal hale getirecek bir yasa üzerinde çalıştığı iddia edildi. İddiaya göre, eğer bu yasa geçerse, Rusya yaptırımları destekleyen şirketlerden birinden olduğu sürece korsan yazılımla ilgili her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu kaldıracak.

Ancak önemli bir ayrım var. Bu söylenenler, Rusya'nın yasanın geçmesi halinde her türlü yazılım korsanlığını yasallaştırmayacağını gösteriyor. Özellikle de Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerdeki yazılım şirketlerinin yazılımlarını kapsayacak gibi duruyor.

Hothardware tarafından ortaya çıkartılan bu durumun, oyunlar da dahil olmak üzere her türlü lisanssız yazılım için geçerli olacağı öne sürülüyor.

Ancak asıl amacın Rus işletme sahiplerinin Oracle ve Microsoft gibi şirketlerin yazılımlarını kullanmaya devam etmelerini sağlamak olduğu söyleniyor.

