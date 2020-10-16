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Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti

16.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya konan bir kişi, kurtarıldıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya konan bir kişi, kurtarıldıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Eyalet polisine göre ailesine, Pazartesi günü özel bir hastanede tedavi gören 74 yaşındaki Balasubramanyan Kumar'ın öldüğü söylendi.

Ailesi, "cenazeyi" eve getirip derin dondurucuya koydu.

Ertesi gün cenazeyi almaya gelen görevliler, Kumar'ın dondurucunun içinde titrediğini fark etti.

Polise haber verildikten sonra hastaneye kaldırılan Kumar'ın bugün öldüğü açıklandı.

Polise göre, aile cenazeyi almaya gelen görevlilere ellerinde Kumar'ın öldüğüne dair özel hastane doktorundan aldığı bir yazı bulunduğunu söyledi.

Kardeşine ihmal davası açıldı

Salem'deki devlet hastanesinin başhekimi, Kumar'ın akciğer rahatsızlığından öldüğünü ancak ölümünün doğrudan dondurucuya konulmasından mı kaynaklandığının bilinmediğini belirtti.

Karısı, iki kızı ve erkek kardeşiyle yaşayan Kumar'ın uzun bir süredir nörolojik sorunları olduğu söyleniyor.

Kumar'ın kardeşine "aceleci ya da ihmalkâr davranarak insan hayatını tehlikeye attığı" suçlamasıyla dava açıldı.

Balasubramanyan Kumar'ın derin dondurucuda 24 saate yakın bir süre nasıl hayatta kalabildiği ve özel hastane hakkında soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.

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