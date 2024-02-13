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    4. Öldüğü zannedilen kadın yakılmak üzereyken bir anda canlandı! Cenazedekiler inanamadı...'Gözlerini açınca korktuk'

    Öldüğü zannedilen kadın yakılmak üzereyken bir anda canlandı! Cenazedekiler inanamadı...'Gözlerini açınca korktuk'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.02.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da yaşayn 52 yaşındaki Bujji Aama isimli bir kadın evinde çıkan yangın sonucunda vücudunun yarısının yanmasıyla hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen Aama için bir cenaze töreni düzenlendi. Öldüğü sanılan bir kadın, yakılmadan dakikalar önce cenaze salonunda uyandı. 52 yaşındaki kadının akrabaları yaşadıkları olay karşısına şaşkına döndüklerini ifade etti.

    Hindistan'ın Berhampur kentinden 52 yaşındaki Bujji Aama evinde çıkan yangında ciddi şekilde yanmıştı. 52 yaşındaki kadın vücudunun yarısını kaplayan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar hastanede daha fazla tedavi için yapabilecek bir şey olmadığını ifade edince Aama evine gönderildi. Evinde durumu ağırlaşan 52 yaşındaki kadının aile maddi durumu kötü olduğu için onu başka bir hastaneye tedavi için götüremedi. Genç kadın gözlerini açmayınca ailesi öldüğünü düşündü.

    CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

    Aamma'nın öldüğüne inanan kocası Sibaram Palo, onun bir cenaze arabasıyla ölü yakma alanına götürülmesini ayarladı. Times India'nın haberine göre, cenaze sırasında Aama bir anda gözlerini açtı. Aamma'nın 'cesetini' sabah 9'da evinden alan cenaze arabasının sürücüsü Khetrabashi Sahu, yalnızca yarım saat sonra onu canlı ve nefes alarak ölü yakma alanından alması için çağrıldı. 52 yaşındaki genç kadın aynı cenaze arabasıyla evine geri götürüldü.

    Kocası Palo büyük bir şok yaşadıklarını ifade ederken, "Onun öldüğünü düşündük ve civardaki diğer kişilere cesedi yakma alanına taşıyacak bir cenaze arabası ayarlamaları konusunda bilgi verdik. Gözlerini açınca korktuk." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan cenaze
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