Öldüğünü zannettiler! Yakılmadan hemen önce hayata döndü: Sağlık görevlileri hatalarını son anda fark etti

MYNET|DIŞ HABERLER 21 Kasım'da Rohitash isimli 45 yaşındaki bir adam , Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan'ın Jhunjhunu şehrinde hayatını kaybetmişti. Jhunjhunu Polis Müfettişi Sharad Chouodhary, "Adamın hastaneye ilk geldiğinde yanında hiçbir akrabası yoktu. Durumu kötüleşti ve yaşam belirtisi kalmadı" dedi.

Öldüğü açıklanan Rohitash'ın daha sonra birkaç saat soğuk bir morgda tutulduğu ve ardından cansız bedeninin yakılması için bir kremasyona götürüldü. Kremasyonda yakılmasına birkaç dakika kala 45 yaşındaki adam hayatta olduğuna dair sinyaller vermeye başladı. Görevliler onun nefes aldığını fark edince polise haber vererek acil servise kaldırdı.

Rhoitash, tıp uzmanlarının tüm çabalarına rağmen 22 Kasım sabahı hayatını kaybetti. Jhunjhunu Polis Müfettişi Chouodhary, doktorların hastaya otopsi yapmadığını iddia ediyor.Hastanın bakımıyla ilgilenen üç doktorun ve başhekimin olaydan dolayı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. İddia edilen ihmalkarlıkla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği söyleniyor.