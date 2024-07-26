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Olimpiyatlar için bir asır bekleyen Fransa'da sabotaj şoku: Kundakçılar işbaşında! İnsan seline "Gelmeyin" deniyor

26.07.2024 11:56
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Dünya Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcı için nefesini tutmuştu ki ülkede geniş çaplı bir sabotaj gerçekleştirildi. Olimpiyatların başlamasına saatler kala Fransa'da tren hatları büyük ölçüde kesintiye uğradı. Bazı tren hatları kundaklandı. Aksaklığın hafta sonu boyunca sürmesi yüz binlerce seyircide endişe yarattı. Fransız bakan isyan edip "Bu gerçekten dehşet verici" dedi.

Olimpiyatlar için bir asır bekleyen Fransa'da sabotaj şoku: Kundakçılar işbaşında! İnsan seline "Gelmeyin" deniyor

Fransa, Olimpiyat Oyunlarına yeniden ev sahipliği yapmak için 100 yıl bekledi. Beklenen gün geldi çattı ancak olimpiyatlara saatler kala tren hatları hedef alınınca işler rayından çıktı. Yaklaşık 10 bin 500 sporcu ve 320 binden fazla seyircinin katılması beklenen olimpiyatlara ulaşım resmen sakatlandı!

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"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER"

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı. AA'nın aktardığı açıklamada, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği belirtildi.

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"BÜYÜK SALDIRI" DEYİP AMACINI AÇIKLADILAR

SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.

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YOLCULARA ÇAĞRI: ERTELEYİN! İSTASYONA DA GİTMEYİN

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." denildi.

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PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ULAŞIMI AKSATTI

Çalışma ekiplerinin onarımları denetlemesi nedeniyle hafta sonu boyunca aksaklıkların yaşanması bekleniyor. Fransa'nın kuzeyindeki Courtalain'de rayların yakınında çıkan yangının Paris'e yapılan seferleri etkilemesi nedeniyle demiryolu hatlarındaki seyahatin en az pazartesi gününe kadar kesintiye uğrayacağını açıkladı.

YÜZ BİNLERCE SEYİRCİ KATILACAKTI

Demir yolu ulaşımındaki sorunlar, Olimpiyat meşalesi geçişinin sona ermesine ve Seine Nehri boyunca 320 binden fazla seyircinin katılması beklenen açılış töreninin başlamasına saatler kala geldi.

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FRANSIZ BAKAN: KOORDİNELİ BİR SABOTAJ BU

Fransa Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Bakanı Amélie Oudéa-Castera tren hatlarındaki kesintinin “bir tür koordineli sabotaj” olduğunu söyledi. CNN'e bağlı BFMTV'ye konuşan Oudéa-Castera saldırıları “mümkün olan en güçlü ifadelerle” kınadı ve bunun “gerçekten dehşet verici” olduğunu söyledi.

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Oudéa-Castera da olayların cuma günü ve hafta sonunu aksatacağını söyledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa tren Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri
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