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Olivia Culpo'dan karla kaplı ormanda bikinili paylaşım!

18.03.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD eski güzellik kraliçesi ve oyuncu Olivia Culpo, erkek arkadaşıyla kar tatilinin keyfini sürerken iddialı pozlarını Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.

Olivia Culpo'dan karla kaplı ormanda bikinili paylaşım!

29 yaşındaki oyuncu Olivia Culpo, karla kaplı ormanın içinde bir jakuziye girerken verdiği pozlarla hayran bıraktı.

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Karla kaplı ormanda sıcak jakuzi içinde siyah bikinisiyle poz veren Amerika'nın eski tescilli güzeli, son Instagram gönderisine, 'Yaparsam kusura bakma' notunu düştü.

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Kırmızı mat ruj süren Culpo, sade bir makyaj ve ışıltılı tacıyla göz kamaştırdı.
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KIYAFETİ AÇIK DİYE UÇAĞA ALINMAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden ünlü modele, kıyafeti 'çok açık' olduğu için uçağa alınmadığı belirtilmişti.Kız kardeşinin belirttiğine göre, eski güzellik kraliçesine üstüne bir şey giymediği sürece uçağa alınmayacağı söylenmişti.

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