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Olivia Wilde’ı durdurabilene aşk olsun!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Olivia Wilde’ı durdurabilene aşk olsun!

Oyunculuktan yönetmenliğine terfi eden Olivia Wilde yeni filmi Don’t Worry, Darling’in çekimlerini tamamladı.

Daha çok oyuncu kimliğiyle tanınan Olivia Wilde bir süredir yönetmenliğe soyunmuştu. İlk uzun metrajlı filmi Booksmart ile sinema dünyasında adından övgüyle söz ettiren başarılı isim heyecan verici oyuncu kadrosuyla beklentileri arttırdığı yeni filmi Don’t Worry, Darling filminin çekimleri tamamlandı. Olivia Wilde, yeni filmi için Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine gibi isimleri bir araya getirdi. Oyuncu kadrosunda onlara Kiki Layne, Gemma Chan, Douglas Smith, Nick Kroll, Timothy Simons gibi isimler eşlik ediyor.

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DON’T WORRY DARLİNG HAKKINDA

Olivia Wilde’ın yan rollerden birinde izleyici karşısına çıkacağı Don’t Worry, Darling’in konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak filmin 1950’lerde Kaliforniya çölündeki ütopik bir komünitede geçeceği söyleniyor.

Çekimleri tamamlanıp kurgu aşamasına geçen filmin ne zaman izleyici ile buluşacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak filmin yılın son aylarına doğru yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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